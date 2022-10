Un pasado cargado de silencios

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

Adiós, pequeño

Máximo Huerta

Editorial Planeta (2022)

Adiós, pequeño es una novela intimista en la que Máximo Huerta ha desnudado su alma, su cabeza y su corazón. No guarda en muchos aspectos una línea recta de narración, sino que va saltando de recuerdo en recuerdo y nos va contando lo que sentía en ese momento y cómo lo ve ahora. Su mapa y su brújula, elementos de un escritor para tener el camino marcado, han sido su vida desde que tiene recuerdos vivos de ella.

Máximo, como quiere que se le llame ahora, transmite tanto en lo que escribe como en lo que calla. Si fuese un audiolibro, escucharíamos sus silencios y de ellos también podríamos entresacar sus dudas y los malos momentos que lo han envuelto en su vida familiar.

"Mi madre habría sido feliz si yo no hubiera nacido", esta es la primera frase del libro y así arranca este testimonio de parte de su vida, porque toda no la cuenta, pero quiere compartir con sus lectores los vacíos que se va encontrando ante las dificultades que se le están presentando y que no puede compartir con hermanos ni hermanas, pues es hijo único. Tan solo tiene una confidente, su mascota.

Leo en algunos comentarios que es un relato de despedida, pero entiendo que se despide de todo lo que ha callado hasta ahora, cuando la vida de su madre se apaga. Retrata sus momentos, su vida, su infancia, la situación del país, reconstruye los primeros años de vida de los que tiene recuerdos y todo aquello que en su familia se ha callado y de eso no se habla…

Transmite tristeza y a la vez ternura, por todo lo que no ha disfrutado, por lo que echa de menos un padre cercano, sobre todo ahora que tiene que capear el triste final de la madre en soledad, y lo añora por no haber sido nunca un padre afectuoso con ellos.

Está encuadrado en novela contemporánea, pero yo la incluiría como novela intimista en la línea de otros autores españoles que nacieron más o menos por la misma época que Máximo Huerta.