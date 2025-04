Queralt Lahoz: "¿Para qué coño quiero actuar en un festival a las cinco de la tarde si no me va a ver nadie?"

La vida es un viaje que comienza en el momento en que nacemos, a las 9:30 PM en el caso de Queralt Lahoz, el 17 de noviembre de 1991 en Santa Coloma de Gramanet. No es baladí la fecha en este caso, tampoco el lugar, pues hasta a aquel momento retrocede la artista en su nuevo disco, mirando atrás sin ira para reconocerse desde el presente y continuar su camino hacia un futuro para todos incierto.

La familia, con su madre al frente. La resiliencia de las mujeres en las que busca ejemplo. El amor, la traición, los celos. El reconocimiento del entorno, la conciencia y la lucha de clases. Todos estos grandes temas desarrollan la narrativa del segundo disco de la catalana, que nos cuenta a través de ellos su propia vida con una desnudez radiante y una determinación salvaje. Se titula, por cierto y efectivamente, 9:30 PM (2025, Say It Loud/Costa Futuro), y ahora vamos a enterarnos de los motivos de eso y mucho más en esta conversación con infoLibre.

Un segundo disco, cuatro años después de Pureza (2021). ¿No se te ha hecho demasiado largo? Aunque es verdad que has hecho otras muchas cosas.

No se ha hecho tan largo porque entre medias, efectivamente, hemos sacado singles, un EP, y tampoco hemos parado de girar. Siento que ha habido más trabajo por mi parte y, al mismo tiempo, que este álbum merecía este tiempo porque tiene quince temas con mucho contenido. Ha sido un proceso bien grande y bien largo que no merecía poco tiempo de espera. Y yo necesitaba hacerlo con calma y cariño.

El título no puede ser más personal: 9:30 PM.

Es la hora en la que nací y, a partir de ahí me adentro en todas las emociones, todo lo que vamos viviendo y cómo lo vamos recogiendo. Por eso, 9:30 PM es como un recogido de primeras veces de emociones vividas que se van explicando en trocitos en las canciones.

Cada canción es una emoción distinta. El disco empieza con una carta a tu padre y luego pasas por el amor, la familia, la amistad, la traición, los celos, el maltrato... ¿Una catarsis personal total?

Yo lo he sentido como algo necesario que me apetecía contar. Por eso he ido trabajando cada fase, cada emoción, porque era lo que realmente necesitaba en este instante.

Es muy potente abrir un disco con una carta a tu padre, 19/17, diciéndole un montón de cosas que no habías podido decirle por su ausencia.

Yo tenía 16 años y no supe gestionarlo de otra manera, así que esta es una carta con todo aquello que me he dado cuenta que no pude decirle y de cómo me siento actualmente.

¿Y cómo se siente Queralt Lahoz actualmente ya con este disco tan personal en la calle y que ahora toca defenderlo en vivo? ¿Estás en un punto especialmente bueno?

Simplemente me dedico a disfrutar de todo lo que hago, de todo lo que voy ganando. Sí que me había imaginado en este punto artísticamente, porque creo que siempre es una cuestión de ir evolucionando y creciendo. Sé que nunca voy a dejar de crecer, de evolucionar y de ir a más, eso es algo que siempre he tenido muy claro.

Tanto evolucionas que 9:30 PM es un disco súper variado, imposible de clasificar. Encontramos dancehall, R&B, urbano, flamenco, bolero y aún mucho más. ¿Hay un estilo Queralt Lahoz ya ahí?

Yo es que siento que lo que hago soy yo, que mi estilo soy yo. Eso es lo interesante. Creo que a mí me escuchas y sabes que soy yo de una, da igual lo que haga.

A la prensa es que nos encanta clasificar y poner etiquetas. Este disco nos supera.

(Risas). Bueno, es que yo no las necesito y vosotros sí. Es como que la prensa necesita poner etiquetas para hacerlo más sencillo a la hora de traducirlo, cosa que entiendo, pero prefiero que digan que Queralt Lahoz rompió con las etiquetas para ser ella misma. Eso para mí es mucho más interesante: ser yo mi propia etiqueta.

Los artistas sentimos mucha presión, pero también también la siente un padre de familia cuando tiene que tener dos trabajos para sacar adelante a sus hijos

9:30 PM es un disco de muchos recuerdos. ¿No es ese un tanto peligroso de dejar un LP triste?

Para mí no lo es. No sé quien me dijo en otra entrevista que este disco está cargado de tristeza y dije, 'no, está cargado de emoción'. Yo no qué es la tristeza para algunos, se ve que hay gente que no sabe ubicar las emociones. Si escucha este álbum alguien que no sabe traducir las emociones es como 'amor, la tristeza es una cosa, la nostalgia es otra, la emoción es otra y todo es distinto'. Yo siento que es un disco de muchos brindis y de muchas alegrías, y también de saber trasladar el pasado al presente desde el cariño. Puede haber algo de nostalgia en Me dolía igual o 19/17, pero no considero que este álbum tenga nada de tristeza. La nostalgia no es lo mismo que la tristeza.

Lo que tiene este trabajo es mucho amor. Al escuchar por primera vez Corazón uno piensa en una pareja romántica, pero luego resulta que es una canción para tu madre.

¡Sí! Es que ella es la jefa, la única que existe, la presidenta. Es otra forma de cantarle y el amor es enorme, ¿cómo no permitir que todo este álbum se base en el amor?

Has mencionado Me dolía igual, una canción más dura, que indaga en la depresión.

Sí. Esta es un brindis a la superación de la tristeza, a salir del pozo de estar mal. Incluso en ese punto, es un brindis a lo que una es capaz de superar. No es estar instalado en esa emoción, sino llegar a la superación.

Muchos artistas lo pasan mal por la presión y la competitividad. ¿Hablar de salud mental en una canción nos puede ayudar a hablar del asunto con más naturalidad y llegar a ser algún día, ojalá, una sociedad más sana?

Ojalá. Es un tema a tener presente de toda la vida, lo que pasa es que quizás en los últimos años nos estamos dando cuenta de lo verdaderamente importante que es. Y es verdad que los artistas sentimos mucha presión, pero también también la siente un padre de familia cuando tiene que tener dos trabajos para sacar adelante a sus hijos. Hay muchas maneras de estrés o de simplemente necesitar herramientas para poder salir adelante. Por eso es importante planteárselo, sí.

Otro tema bien potente que aparece en el disco es el maltrato, en una canción como Vuelves, donde cantas: "Para todos buen muchacho pero luego de puertas para adentro otro mundo y en la calle nadie sabe nada". ¿Romper el silencio es la única forma de acabar con la violencia machista?

Es muy fuerte, pero sigue estando ahí y suele pasar así. Me gusta mucho esa frase de 'pero si siempre saludaba por la escalera'. Fíjate tú, ¿y nadie escuchaba nada? Es curioso cómo sucede, cómo pasa, que el maltrato sea una cosa que parece que no exista si no se cuenta. Es lamentable.

En la música hay un montón de mujeres increíbles que tienen algo espectacular que mostrar, pero no se les brinda la oportunidad

¿Y quien es La Favorosa? Igual es un personaje que puedes desarrollar mucho más en próximas canciones.

Me gusta mucho La Favorosa. Es una súper heroína, como todas esas mujeres que son capaces de crear cosas donde no existen, de inventarlas. Lo lindo de La Favorosa es que puede con todo, es una mujer que de pronto se transforma en la más fuerte y consigue lo que quiere pasando de la nada al todo. Es cualquier madre, vaya.

¿A ellas les cantas? ¿A las favorosas? ¿A cualquier madre?

Canto a cualquier mujer que es capaz de eso. Y es algo que traslado también a la gente del barrio, a esa lealtad, a esas personas puras y honestas.

¿Siguen molestando las favorosas, las mujeres fuertes, a demasiados hombres?

Jolín, ya te digo, solo hace falta entrar en Tik Tok para ver que cada vez hay comentarios más machistas, es increíble. Está todo el rato presente la palabra 'feminazi' en cualquier cosa, hay hombres que viven en realidades paralelas. Habla alguien de maltrato y dicen 'pues yo no conozco a nadie'. Es fortísimo. Siguen molestando, claro.

El machismo está en todas partes, y tan normalizado que muchas veces ni se dan cuenta de que están siendo machistas

¿En la música en particular has sufrido machismo por tu forma de ser favorosa y saber el camino que quieres seguir? ¿Te has encontrado con resistencias?

Sí, porque el machismo está en todas partes. El machismo está en cualquier lugar, y está tan normalizado que muchas veces ni se dan cuenta de que están siendo machistas. La gente que lo hace no es ni consciente, y eso es lo más fuerte, por eso lo sufres todo el rato, sí. El mayor riesgo es no saber, no ser consciente y poner límites a lo que están diciendo, no ser autocrítico. Eso es fortísimo.

Y llega al interior de las propias parejas. ¿Sigue siendo un problema para muchos hombres tener a una mujer fuerte al lado?

Total. Todo está bien mientras él esté por encima. Cuando no esté por encima, ojo cuidado con esto, y eso pasa. Si él gana más dinero, si él tiene más validación, él está bien. Cuando cambian las cosas, ya no.

Los barrios tienen algo especial y humano que no tienen los centros de las grandes ciudades

El barrio es muy importante para ti. ¿Ser de barrio es una suerte o una condena? Dicho con todo el cariño y con humor.

Yo creo que más que el barrio es cómo tú vivas el barrio. Si tienes la suerte de vivirlo con buena gente, en una comunidad agradable y de lucha, de conciencia, de compartir y de respeto, posiblemente sea algo increíble que recordar. Es importante cómo lo vivas y cómo lo puedas traducir.

¿Los barrios son los que siguen dando identidad a las ciudades? Ya sabemos cómo son los centros, todos iguales, con las mismas tiendas, incluso pareciera que los mismos turistas con sus maletas rodando.

Los barrios tienen algo especial y humano que no tienen los centros de las grandes ciudades, donde se deshumaniza todo y no conoces a nadie. En el barrio todo el mundo sabe quien eres, el hijo de quien eres, y eso está guay. Eso es lo familiar.

La fe es otra canción importante del disco. Pura autoafirmación: "Demasiada chispa, soy alto voltaje, muchos tienen arte pero yo soy una artista". ¿Se puede ser más rotunda?

Es que para mí lo mismo no es lo mismo decir 'ay, qué arte' que 'joder, qué artista'. El arte puede tenerlo cualquiera, y más si eres de Andalucía, donde es como una coletilla de algo que te sale bien, pero ser artista es reafirmarte y trabajarlo, es tener algo genuino, es nacer con la estrella, y eso es otra cosa. Mucha gente tiene arte y no se dedica a esto, eh, se necesita algo más par ser artista.

En infoLibre estamos muy pendientes de la infrarrepresentación de mujeres en los festivales de música. Es un clamor generalizado y de un tiempo a esta parte hemos hablado con Amaral, Zahara y Rigoberta Bandini, que son casi los tres nombres femeninos que siempre están ahí y más arriba. ¿Qué sientes cuando ves esos carteles?

Siento que estamos en desigualdad porque nos llevan años de ventaja en los que nosotras hemos tenido que estar ahí trabajando en la sombra. Esa es la realidad. Por eso les cuesta a día de hoy ponernos, que ocupemos espacios, pero mientras tanto ellos ahí están. También tengo que decir que la mayoría de nombres son indie pop, y cuesta un poco encajar cuando te sales de esa norma, a pesar de que hay un montón de mujeres increíbles que tienen algo espectacular que mostrar y no se les brinda la oportunidad. ¡Será por mujeres en este país, cada día más! Que se nos dé la oportunidad de poder estar y en un escenario importante, no que te pongan en uno secundario o no sé cuantos cuando a lo mejor tu show es cinco veces mejor que el del primero. Eso a mí me ha pasado, decir 'joder tío, dame la oportunidad de estar ahí, que te lo voy a reventar'.

Esa es una trampa.

Es una putada, porque un festival es un buen lugar para mostrar tu música. Y por favor, que dejen ya de poner en los festivales a la gente a tocar en verano a las cinco de la tarde, porque es insoportable, que empiecen a las siete. ¿Quién te va a ir a ver a las cinco? 'Es una oportunidad', te dicen. ¿Pero quién va a ir a las cinco de la tarde con un calor que te mueres a ver un show? Nadie. Y no me estás dando ninguna oportunidad por actuar a esa hora, me estás jodiendo la vida, porque igual me da una lipotimia, me pones en pequeño en un cartel y no me va a ver nadie. ¿Para qué coño quiero estar aquí?

Como aficionado y como periodista te digo que a esas horas no vamos y no va casi nadie.

Claro que no. ¿Y te digo a quien ponen ahí? A las cuatro chicas con las que cumplen el mínimo del cartel. Te lo cuento yo, que lo he vivido y esto es así, porque así cumplen el cupo. Ellos dicen 'vamos a poner seis nombres de tías, tres de ellas van a tocar al principio y luego ya tíos que todo el mundo conoce'. Y con suerte la que está ahí en medio es otra a la que también conocen. Yo esto lo he vivido y es fuerte. Yo he tenido que remar y remo lo más grande, porque siempre quieres superarte, hacerlo mejor, y quieres tu lugar, que se te reconozca lo que tú eres.

¿Eres una referente feminista o te gustaría que se te viera así?

Brava: "Cuando no te están llamando gorda, viene un chico a explicarte cómo usar tu propio equipo" Ver más

Yo no quiero ser referente de nada porque es una gran presión, te ponen una bandera o una etiqueta y luego tienes que defenderla siempre. Y nunca estarás representando algo bien para todo el mundo, siempre habrá críticas. Yo quiero inspirar y que hay una verdad de todo lo que yo estoy diciendo. Obviamente, soy feminista, pero no quiero ser la referente feminista porque es un gran cargo en el que tienes que hacerlo todo perfecto para que nadie se moleste, algo imposible.

Cantas también, ya para terminar, algo que resume lo que hemos hablado: "Todo lo que quiero es amor y libertad". No es poco eso.

Claro, pero es lo que quiero (risas). Vamos en busca de ello, porque es lo que se merece todo el mundo que hace las cosas desde el mejor lugar que sabe. Vivir tranquilos, vivir en paz.