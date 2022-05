Rozalén visibiliza el suicidio en 'Agarrarte a la vida': "Debemos acostumbrarnos a hablar de nuestro dolor"

Más de 4.000 personas se quitan la vida al año en España. Alrededor de un millón en todo el mundo, una cada cuarenta segundos. Eso según cifras oficiales, pues los profesionales de la salud mental estiman que son muchas más. Una realidad tabú en la mayoría de las culturas y sociedades, que históricamente ha sido silenciada.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la salud mental parece estar más en el foco que nunca. Es un asunto que sigue asustando, pero que atraviesa un momento esperanzador como efecto carambola de la pandemia. Ahora hablamos más de salud mental, seguramente porque nos hemos enfrentado a ella de una manera que jamás imaginamos. Pero no es suficiente, hay que hablar más.

Y hay que visibilizar un problema que existe y que no desaparece con mirar para otro lado. "Debemos acostumbrarnos hablar de nuestro dolor", afirma en conversación con infoLibre la cantante Rozalén, quien acaba de lanzar precisamente una canción, Agarrarte a la vida, con la que quiere ayudar a prevenir el suicidio. Un objetivo ambicioso, para cuya consecución ha contado con profesionales de la salud mental que la han asesorado durante la composición y la escritura de la letra.

"Hay que intentar romper el tabú. Ya sabemos que cuando se habla de lo que duele no se remueven historias, sino que se sanean. Con la pandemia están aflorando muchas cuestiones que había que trabajar desde hace tiempo", plantea, para luego defender que "no está reñido hacer canciones que se puedan bailar con un mensaje que te haga pensar", algo que ella misma ha vivido en primera persona, pues también recurre a la música cuando se siente mal: "Escucho música desde que me levanto hasta que me acuesto. Cuando quiero llorármelo todo sé perfectamente lo que poner y cuando quiero dejar de pensar en todo también. Bendito arte, bendita cultura, que nos salva de todo".

Siente Rozalén, quien estudió Psicología y Musicoterapia, la responsabilidad de cantar sobre una cuestión tan importante. "Me dicen que voy a ayudar a un montón de gente y a salvar vidas, pero esas son palabras muy fuertes. Yo pienso más en crear herramientas. Que sea una canción que le sirva a quien esté en el pozo y esté abierto a escuchar este tipo de cosas. Además, conforme iba leyendo cosas para escribir la letra, me di cuenta de que casi era más necesaria la canción para quienes acompañan, quienes han perdido a alguien de esta manera".

La propuesta para escribir Agarrarte a la vida le llegó a Rozalén desde el Teléfono de la Esperanza. Es, al mismo tiempo, un mensaje que la artista sintió la necesidad de expresar de la mano de una amiga que se aproximó a ese abismo que ahora retrata después haber recibido durante años peticiones para que escribiera sobre el suicidio, la primera causa de muerte no natural en España y segunda de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años.

La letra de lo nuevo de Rozalén comienza así: “Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya sólo contemplas una forma de dejar de sufrir”. Pero el mensaje fundamental llega con un estribillo que suena desgarrador: “Lo que daría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida, pero sólo tú, sólo tú puedes jugar a ser dios”.

Versos honestos y emocionantes que evitan los rodeos para conseguir su objetivo, escritos por una artista que reconoce que huía de este tema al sentir cierta dificultad para comprenderlo. "Tenía miedo y responsabilidad", ha confesado en una rueda de prensa a primera hora de este lunes para presentar la canción en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, el cual tiene en marcha una campaña llamada Hablemos de... suicidio en la que reclama un enfoque integral para luchar contra esta lacra.

El decano del Colegio, José Antonio Luengo, ha recalcado que visibilizar el suicidio es la "herramienta fundamental para que las personas se puedan agarrar a la vida". Además, ha calificado al suicidio de "fenómeno lacerante y problema de salud pública" que afecta tanto a los que deciden quitarse la vida como a los que se quedan y tienen que convivir con el duelo.

A este respecto, Rozalén ha reivindicado que "quien no se pueda pagar un psicólogo pueda acceder gratuitamente a uno" en la sanidad pública. "Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra sanidad pública, pero sí que creo que en esta parte aún tenemos mucho que hacer y se necesita mucho más apoyo por parte de todos", ha subrayado, para a su vez lanzar una alerta: "El sistema y la sociedad nos impone ser perfectos y felices. Las redes sociales no son la realidad. Quien está muy feliz no está mirando el telefonico, está viviendo".

Por su parte, el especialista en Psicología Clínica y profesor en el pasado de la propia Rozalén, Pedro Jara Vera, ha lamentado la excesiva "patologizacion e individualización" del suicidio pues, según ha recalcado, es algo que nos afecta a todos. Además, ha descartado que hablar de este tema provoque un "efecto contagio", sino más bien todo lo contrario: "No se habla porque nos cuestiona a todos como sociedad. Es una enfermedad social y los suicidios crecen cada año en todo el mundo. Que esta canción sea una onda expansiva para hablar de esto por fin de manera integral".

"Hay que romper el silencio y dar voz a esta realidad tan complicada que da tanto miedo", ha planteado la también especialista en Psicología Clínica y responsable del área nacional de prevención del suicidio en el Teléfono de la Esperanza, Magdalena Pérez Trenado. Ella fue, precisamente, la culpable de que Rozalén publique esta canción al lanzarle una propuesta que ahora se hace realidad después de un intenso trabajo. "Ha sido un trabajo de muchísimas personas", ha aclarado Rozalén, quien resume así sus intenciones: "Yo no quiero salvarle la vida a nadie, sino ser una herramienta".