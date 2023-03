Nacho Vidal ya tiene su propia serie: "Hay que explicar a los jóvenes que el porno es ficción"

La pornografía es el gran elefante en la habitación. Literalmente, una verdad evidente pero ignorada. Según datos del propio portal recogidos por Forbes, cada día acceden a Pornhub unos 130 millones de personas, lo que se traduce en 3.500 millones de visitas al mes y 36.000 millones al año. Unas cifras descomunales que constatan que algo pasa.

Por estar más allá de los confines del sistema, no hay una cifra oficial del dinero que mueve la industria del cine para adultos en nuestro país. Se estima en alrededor de 900 millones de euros al año la cantidad que antes de la pandemia movía esta actividad que, por otro lado, es completamente legal y, por supuesto, genera ingresos públicos. "Yo habré pagado algún millón que otro en impuestos", declaraba Nacho Vidal a El Español hace apenas medio año.

No es baladí esta última cita, pues es Nacho Vidal, retirado en 2019, la gran figura de la industria del porno español de los últimos treinta años. Una voz más que autorizada la del actor, productor y director para hablar del asunto y, de paso, contar una buena historia: la suya. Eso es precisamente lo que pensaron en Bambú Producciones y en Atresmedia y se pusieron manos a la obra para crear Nacho, la nueva ficción que desde su estreno este 5 de marzo se incorpora al catálogo de series originales de AtresPlayer Premium.

"El objetivo principal de esta serie es entretener. Pero, además, nos parecía muy atractivo e interesante hacer una reflexión en este país que tenemos, que es muy prejuicioso y que tiene muy anclado todo lo que se ha mamado de la religión, de lo que es el bien y el mal, de esa cosa moralista... Nos apetecía poner todo eso en cuestión", plantea a infoLibre Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva con Ramón Campos y una de las creadoras de la serie junto a Gema Rodríguez Neira y Diego Sotelo.

Y añade: "Ahora todo el rato salen titulares en la prensa de que se ha disparado el consumo de porno entre los adolescentes, alertando de que es un horror que los jóvenes estén educándose sexualmente desde la visualización del porno... y yo creo que el demonio no está en el porno, sino en la educación. Nosotros lo que tenemos que hacer es explicar a los jóvenes que eso es ficción. No que el porno está prohibido, sino que es ficción, y que sus relaciones sexuales no se van a poder plantear así porque igual que Superman no vuela esto tampoco es real".

Defiende así la showrunner –autora y productora–, cofundadora y codirectora de Bambú Producciones la deriva pedagógica de una serie que, mientras nos va contando la vida de Nacho Vidal habla también de asuntos tan trascendentales como el consentimiento: "Es algo determinante, porque está habiendo muchos problemas que también podemos ver constantemente en las noticias sobre si se abusó de tal persona, de si había montones de chavales... Aquí no se trata de prohibir las orgías, pero hay que hablar de los límites, del consentimiento, de las aprobaciones, del sexo saludable y consentido".

Así las cosas, Nacho trata de "hablar de sexo sin tapujos" mientras reflexiona sobre el consentimiento, los límites o la posibilidad de decir que no a determinadas prácticas. "Y en todo esto, como la gran fuente educativa ahora mismo sobre sexo son las películas, yo creo que hay también una labor que hacer y decirle a los padres que sería interesante que a sus hijos les cuenten que esto no es verdad", apostilla.

Esta ficción, en definitiva, descubre las entrañas del cine para adultos inspirándose en la vida y carrera del internacionalmente conocido Nacho Vidal. Producida por Bambú Producciones, Nacho es una serie de ficción compuesta por ocho episodios de 50 minutos de duración. Está protagonizada por Martiño Rivas, y a través de su figura, conoceremos las luces y sombras de la polémica y multimillonaria industria del porno. El ascenso a la fama del actor en los años noventa desde sus shows en vivo en el Bagdad de Barcelona y su papel en el nacimiento de dicha industria en España es el hilo conductor de esta comedia dramática que huye del morbo y la obscenidad, pero no de la verdad de su trama.

"Sí espero que la serie sea morbosa, ese era uno de los objetivos, pero que no fuese obscena", aclara a infoLibre Martiño Rivas, quien explica que por supuesto que se retrata el universo del porno y se dan situaciones "bastante tensas, turbias e incómodas que te colocan como espectador en un lugar que no te permite relajarte". Si no fuera así, plantea, estarían "faltando a la verdad" y no estarían retratando ese universo de forma realista. Y agrega: "Eso era necesario, pero tiene también elementos de comedia. Es como la vida de Nacho, hay todo tipo de situaciones. Su misma complejidad como persona tiene su traducción a su vida, que ha vivido siendo muy consecuente en ese sentido".

La del porno es, en palabras de la actriz Miriam Giovaneli, una industria que mueve muchísimo dinero y sobre la que recae, al mismo tiempo, un "estigma" mientras se la dota de "mucha responsabilidad en la educación sexual" de los jóvenes. Es por ello que, durante su rodaje, todos los miembros del equipo, "consumidores de porno o no, han reflexionado en mayor o menor medida". "A los que tenían algún tipo de conocimiento y de opinión se la ha ampliado o la ha cambiado, y a los que teníamos menos conocimiento o menos interés nos ha hecho tenerlo para formarnos una opinión sobre una industria que mueve tantos millones como el petróleo, el automóvil o la moda", reflexiona.

"Al final nadie sabe de nada de esto del porno, no hay demanda ni está en auge desde hace mucho tiempo", afirma con ironía María de Nati, intérprete protagonista que introduce a Nacho Vidal en el sexo en vivo, quien asegura que con esta serie no querían hacer algo "ejemplar, sino divertido". Coincide Rivas con este planteamiento y asegura que "no hay una moraleja ni un mensaje", sino que la intención era "entretener siendo responsables" con el mundo que se está retratando a lo largo de los diferentes capítulos.

Aunque Nacho Vidal es el epicentro de la trama y ha estado involucrado en el proceso como "fuente de información", pero "nunca liderando ninguna cuestión creativa", rechaza Fernández-Valdés hablar de biopic porque no se limita a la mirada del protagonista, sino que cuenta con otras muchas personas, personajes y conflictos. Uno de ellos es Toni Roca –interpretado por Andrés Velencoso–, la estrella del momento en el sexo en vivo hasta la llegada del joven Nacho, y con quien terminará entablando una relación especial. "La serie va evolucionando a nivel dramático de forma muy interesante cuando aparecen otros personajes como Rocco Siffredi. No se queda en el porno, profundiza y te hace recapacitar e ir más allá", destaca a infoLibre Velencoso.

Defiende Fernández-Valdés en este punto la importancia de "normalizar" un tema "tabú" como el sexo en general y el porno en particular. "Esta serie no hace apología del sexo y no hace apología del porno, lo que quiere es poner el tema de la mesa para que haya distintas opiniones y todo el mundo se atreva a hablar de ello", remarca, recordando que aunque nadie hable de ello en sus conversaciones con amigos o familiares, es perfectamente conocido el "consumo tan elevado" de este tipo de contenidos.

Recalca la ejecutiva, asimismo, que se trata de una "industria legal que se demanda", por lo que ella dice "sí al porno, pero como todo en la vida, con sus reglas bien construidas". "Quizás lo que haya que hacer es revisar el porno, pero es evidente que hay una curiosidad. Y hay gente que lo utiliza como método de evasión, otra que lo usa para animarse en su intimidad con su pareja... yo no digo que no, yo digo que sí, pero con la libertad de todos los participantes", argumenta, animando a ver la serie para "pasarlo bien, aprender y dejar de lado la moralidad".

"Hay que ver Nacho para entender de qué estamos hablando y que estas personas no son trozos de carne, sino gente humana con sus ilusiones y sus sueños, y también para saber educar a las nuevas generaciones en ello", termina Fernández-Valdés. "Si la del porno es tu única educación sexual, es incompleta e irreal", subraya María de Mati, mientras Miriam Giovaneli defiende esta serie como "necesaria" por tratar un tema con "tantas aristas y del que se ha hablado tan poco".