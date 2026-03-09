Transparencia total
ATAQUE A IRÁN

El brent se dispara más del 17% y alcanza los 109 dólares por la guerra en Irán

  • El precio del crudo acumula una revalorización superior al 40% desde finales de febrero
  • El conflicto afecta al estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula el 20% del petróleo mundial
Una persona reposta gasolina en su vehículo, en una imagen de archivo. EP

El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara más del 17% este lunes y alcanza los 109 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio.

A las 7.30 horas de este lunes (6.30 GMT), el precio de brent cotiza en los 109,62 dólares tras subir el 17,53 %, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

No obstante, poco después de las 3.00 horas, el brent ha llegado a subir más del 28%, y ha alcanzado los 119,50 dólares.

El pasado viernes, el brent para entrega en mayo ya cerró con una fuerte subida superior al 8%, cerca de los 93 dólares (92,69 dólares).

El precio del crudo acumula una revalorización superior al 40% desde el inicio, el sábado 28 de febrero, de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto afecta al estrecho de Ormuz, que es uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula en torno al 20% del petróleo mundial.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también se dispara el 15,14 %, hasta los 104,86 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados unidos.

