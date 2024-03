Elma Saiz: "Crearemos un Consejo Asesor de Brecha de Género que echará a andar lo antes posible"

Elma Saiz (Pamplona, 1975) dejó atrás la portavocía del Partido Socialista Navarro (PSN) en el Ayuntamiento de Pamplona para ser ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ahora vive a caballo entre aquella ciudad y Madrid. Le compensa porque ha desembarcado en “el ministerio de la gente” y su regla es avanzar siempre.

Concede una entrevista a infoLibre la semana del 8M, en la que anuncia la creación de un Consejo Asesor de Brecha de Género que guiará a su departamento “desde una perspectiva de género transversal”. “Los tres departamentos, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tienen una fuerte implicación en las políticas de igualdad del Gobierno: desde la brecha de género en las pensiones y la afiliación, hasta la atención a la doble vulnerabilidad de las mujeres en los flujos migratorios, o el diseño de las rentas mínimas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, defiende.

Confía en poder obtener del nuevo ente “datos contrastados y evidencias científicas que nos permitan ser cada vez más efectivos en nuestras políticas de protección social, que ya están dando grandes resultados”, por lo que están “reclutando diferentes perfiles que sean lo más multidisciplinares posibles: juristas, economistas, académicos, divulgadores... Esperamos que eche a andar lo antes posible, porque aún tenemos mucho trabajo por hacer con las brechas de género del ministerio”.

Esta semana conocimos los datos del empleo en febrero. Dice que es posible llegar a los 21 millones de afiliados y que “la proyección no puede ser más optimista”. ¿Cuál es el techo en la creación de empleo?

La grandísima noticia es que estamos tocando con los dedos esa barrera psicológica de superar los 21 millones de afiliados y, más pronto que tarde, va a ser una realidad. Y hay otras cifras que demuestran que el camino que hemos emprendido es el correcto, las que tienen que ver con el empleo indefinido, femenino… Las mujeres somos prácticamente 10 millones de afiliadas y hay un dato espectacular: en febrero, ha habido más contratos indefinidos de mujeres que de hombres. Casi el 56% del empleo creado desde antes de la pandemia corresponde a mujeres, más de 860.000. Los datos demuestran una realidad: los fondos europeos, la reforma laboral, el quién está al frente de los gobiernos marcan un camino que hace que cantidad y calidad vayan de la mano en el empleo. No hay techo, esto es una prioridad, en la agenda política está acabar con las brechas de género que todavía existen. Queda por hacer, pero se han reducido prácticamente cinco puntos en los últimos años y eso tiene que ver con quién está al frente de las políticas y quién toma las decisiones en el Gobierno y en las administraciones.

En la semana del 8M se puede destacar que las mujeres concentraron casi el 55% del crecimiento del empleo en el último año y suponen el 47,3% del total de afiliados. ¿Se mantendrá esta tendencia o es algo puntual? ¿De dónde venimos y a dónde quiere llegar el Gobierno?

Como estamos poniendo el acento en las políticas, en acabar con esas brechas de género, eso se está materializando ya y se están viendo resultados. Las bases de cotización de las mujeres están creciendo un 2,8% superior a la de los hombres. No hay más que contraponer modelos para ver cómo se estaban reduciendo las brechas de género con gobiernos del PP y qué sucede cuando se gobierna con otras prioridades y otras políticas feministas, incorporando la perspectiva de género a todas y cada una de las acciones. El 67% de los beneficiarios del complemento a mínimos son mujeres y esas pensiones mínimas han subido 6,9% en 2024. En gobiernos del PP se practicaban revalorizaciones exiguas y por eso se nota tanto cuando se incorpora la perspectiva de género a la política. Hay que dar solución a los desafíos que tenemos por delante, que siguen existiendo, pero desde luego estamos en el camino correcto.

El PP acusa al Gobierno de maquillar las cifras del empleo, habla de los fijos discontinuos, de falta de transparencia en cómo se dan los datos… ¿qué le dice a aquellos que las ponen en duda?

El PP está haciendo una oposición de tierra quemada y que no está a la altura de nuestro país ni de defender sus intereses. Cada vez que tienen oportunidad, manchan el nombre de España en Europa, intentando cuestionar lo incuestionable, porque son metodologías que se siguen haciendo como cuando gobernaban ellos. No pueden cuestionar la marcha de la economía, el crecimiento del país, los datos de afiliación, la mejora del empleo, cómo se está reduciendo la inflación… Como los contradice la realidad, hacen una oposición de manchar el nombre de España, de socavar nuestras instituciones y lo estamos viendo ya prácticamente a nivel personal, sin ningún tipo de control y extendiendo bulos. Pero lo que interesa a la población es que hay 9.000 millones destinados al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se genera empleo indefinido y de calidad, que uno de cada tres empleos en la zona euro los está creando España, que se está haciendo en sectores altamente cualificados, que se está reduciendo 33 puntos la temporalidad de los jóvenes… Nos dedicamos a los problemas de la gente y esperaría que la oposición estuviera a la altura y hablara de ellos, pero como no pueden cuestionar estas cosas, se dedican a embarrar.

¿Por qué, si el empleo va tan bien, si España crece más que la media europea, tenemos cifras de riesgo de pobreza que arroja el INE o Unicef tan elevadas, una tasa de natalidad de las más bajas del mundo o problemas con el precio de la vivienda? ¿Los datos de empleo no sirven para paliar problemas sociales que están ahí?

Los desafíos del acceso a la vivienda o de radicar la pobreza están presentes en nuestro país, pero imagínese si no se hubieran destinado 9.000 millones en cuatro años al IMV cómo sería esa brecha de la pobreza, o si no existiera la reforma laboral, que nos ha hecho transformar contratos en indefinidos; o qué pasaría si no se hubieran puesto en marcha los ERTE en la pandemia; o el programa de avales ICO en materia de vivienda. Son desafíos que se tienen que solventar de manera conjunta. Creer en las autonomías significa saber que cada uno, dentro de su ámbito competencial, tiene que arrimar el hombro. Las comunidades también pueden complementar el suelo del IMV, pero hay algunas, como Madrid, que lo que hacen es reducir al máximo su renta autonómica mínima, esperando que sea el Estado el que dé esa cobertura, mientras toman decisiones como bajar los impuestos a las rentas más altas. O en materia de vivienda, las comunidades tienen que buscar suelo, hacer políticas que fomenten el alquiler asequible con el índice que se acaba de aprobar para las zonas tensionadas. Qué pasaría con desafíos como el cambio climático, los movimientos migratorios, la geopolítica mundial..., si no se adoptaran las medidas que ha tomado el Gobierno progresista. Las desigualdades se están reduciendo gracias a los mecanismos puestos en marcha. Otro ejemplo, hace escasamente 10 años la prestación de paternidad eran 10 días, ahora estamos en 16 semanas, con el objetivo de llegar a 20, para contribuir al reto de la crianza, como el complemento de ayuda a la infancia, que ya están recibiendo más de 400.000 hogares.

Organizaciones y expertos han detectado que el IMV no ha alcanzado a toda la población prevista por cuestiones como la burocracia o la falta de conocimiento o de medios de quienes tendrían que solicitarlo, ¿se va a hacer algún cambio en su gestión?

Hemos empezado una nueva etapa en el IMV, fue un reto increíble y un esfuerzo colectivo pilotado por el ministro Escrivá el poner en marcha en un contexto tan complicado una prestación que en otros países de Europa hubiera costado una década. Hay que ponerse en los ojos de marzo de 2020, pero han pasado cuatro años y hemos empezado una nueva etapa en lo que tiene que ver con la evaluación y con romper esa brecha de hogares a los que puede llegar y por eso la comunicación, ese ejercicio de mayor transparencia, de contar los datos de manera mensual y trabajar con el diálogo social, porque es compatible con el empleo y es importante escuchar a las organizaciones empresariales y sindicales. Es un reto el que llegue a más gente, pero hay que poner en valor que en otros países europeos donde hay prestaciones de este tipo, la brecha es similar. Con todo, es una prestación más viva que nunca y eso significa hacer un ejercicio de análisis y de evaluación y ver si hay que incluir cambios para eliminar burocracia o peticiones de documentación más de una vez… Pero no es una prestación que se consiga apretando un botón, hay varias administraciones implicadas y eso requiere un esfuerzo de coordinación, a la vez que hay que facilitar en la medida de nuestras posibilidades el acceso de la ciudadanía.

Las previsiones de gasto de su ministerio han sido muy cuestionadas por diversos expertos. ¿Las van a revisar?

No hay que ser ningún experto para saber que el gasto en pensiones se está incrementando, claro, es que están revalorizadas y garantizadas por ley, pero también podemos dar un mensaje de confianza y tranquilidad: la hucha de las pensiones va a terminar estos cuatro años de legislatura con en torno a 25.000 millones, 9.000 en 2024, y quiero recordar que cuando gobernaba el PP en 2011 se dilapidó la cantidad que había de 67.000 millones. El gasto se incrementa, pero la reforma de las pensiones, hecha mirando a Europa y con la AIReF como organismo que la supervisa, alimenta la parte de los ingresos con el mecanismo de equidad intergeneracional, cuando sube el salario mínimo y con él los ingresos por cotización y con la mejora del mercado laboral, que da certidumbre a esta reforma pensando en el hoy y en los pensionistas del mañana. Pero sí hay una cosa que me preocupa: el mensaje que algunos intentan instalar de choque generacional, la injusticia de los jóvenes con respecto a los mayores. Quiero poner un muro de contención frente a él con medidas como que haya 200.000 personas que cotizan desde el 1 de enero, los becarios. Ya están incorporados al sistema ganando en derechos y llenando su hucha a futuro. Hay que acercar el sistema a los jóvenes y combatir ese mensaje de lucha generacional porque me parece una injusticia y es una falsedad.

¿Está en peligro la caja única de la Seguridad Social como se repite recurrentemente…?

No.

¿Ha habido algún avance significativo en el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco?

El objetivo del ministerio es la vertebración territorial. Si se cree en el Estado de las autonomías y se es constitucionalista de verdad, no de boquilla, con total tranquilidad y dentro del marco de la Constitución, se ve como está previsto que haya cuestiones de titularidad estatal que gestione la administración más cercana al ciudadano, que es la que mejor lo conoce. Hemos visto con el Ingreso Mínimo Vital en Navarra y en Euskadi como se iba a romper la caja única... Pero el Constitucional ha avalado claramente ese modo de proceder.

¿Se incluirá finalmente a las camareras de piso, las llamadas kellys, en la jubilación anticipada?

Todas las patas del ministerio están teniendo un diálogo constante con las organizaciones empresariales y con los sindicatos y en lo que tiene que ver con los coeficientes reductores se está trabajando en objetivar lo que son los riesgos, físicos y psicosociales. De la mano de las organizaciones sindicales y de la patronal caminamos en ese sentido de objetivar y veremos. Hay cosas que están encima de la mesa y vamos a ver cuáles son los frutos de ese trabajo de diálogo constante. Se escucha a muchos colectivos y lo que intentamos es, desde la justicia social, en este caso desde la objetivación de cuáles son los riesgos, dejar claro que la protección social para nosotros es una prioridad, pero siempre dentro del marco del diálogo y de la búsqueda de los consensos necesarios en ese tipo de situaciones.

¿En el ámbito de las migraciones, cómo va con las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP con Vox, que tiene un discurso sobre la inmigración netamente diferente, vamos a dejarlo ahí, al que tienen ustedes?

No, no vamos a dejarlo ahí, netamente diferente no, absolutamente antagónico. Quiero ser muy clara y muy contundente. Estamos al borde de una cita fundamental, las elecciones europeas, y no dejaré ninguna palabra sin decir. La inmigración tiene en el centro los derechos humanos y hay que poner el acento también en la empleabilidad. En este momento, 2,7 millones de personas, casi el 13% de los cotizantes, son extranjeras que aportan a nuestro país. No voy a permitir ningún discurso que intente vincular la inmigración a aspectos negativos, en ese sentido el ministerio tiene herramientas como el observatorio del racismo. Apelo a la corresponsabilidad ciudadana y de los medios de comunicación para erradicar bulos y falsedades. Desde que hemos llegado al ministerio, convocamos en diciembre una conferencia sectorial y ya tenemos el 18 de marzo la siguiente en el ámbito migratorio. Acudirán otros ministerios, porque este desafío se aborda de manera interministerial y desde todas las administraciones y estamos trabajando bien. Las comunidades son solidarias y estas conferencias sectoriales son la manera de interactuar conjuntamente.

¿Hay riesgo de que prenda la mecha del odio como en otros países por discursos como los que está haciendo Vox, o España en eso es diferente?

Desde el ministerio cualquier atisbo de xenofobia va a ser combatido dialécticamente y además con datos.

Se ha llegado a un pacto en Europa de migración y asilo que ha sido muy criticado por las ONG y también lo ha sido la gestión del ministro del Interior en asuntos como la valla de Melilla. ¿Qué le responde a aquellos que dicen que el Gobierno tiene una política demasiado dura sobre la inmigración?

Tanto Estados Unidos como Europa miran a España en gestión migratoria, con lo cual la política migratoria de nuestro país está siendo punta de lanza con proyectos pilotos y ya no tanto, algunos están instalados como la inmigración circular, las oficinas de movilidad segura… Y quiero poner en valor que después de siete años se haya alcanzado un acuerdo europeo, en sí mismo esto es algo positivo, aunque tiene que desarrollarse y trabajarse.

También ha habido muchas críticas al Gobierno, incluso por parte del socio, de Sumar, sobre el giro en el Sáhara y las nuevas relaciones con Marruecos ¿cómo afectan a la gestión de las migraciones? Hay quien dice que España ha subcontratado de alguna forma la gestión y el control de las migraciones…

La política exterior compete fundamentalmente a mi compañero Albares, pero Marruecos es un país amigo y las relaciones a estos efectos son altamente satisfactorias.

El conocido como caso Koldo cortocircuita la actualidad política y convulsiona al PSOE. Koldo García proviene del PSN, ¿lo conoce, lo ha tratado?

Sí, lo conocí hace muchos años por mi trabajo como delegada del Gobierno y cuando él se ocupaba de temas de seguridad. En cualquier partido, sobre todo con responsabilidades de gobierno, pueden aparecer garbanzos negros, pero lo importante es cómo se comporta un partido cuando aparece uno y, en este caso, el PSOE ha sido absolutamente coherente con su condena absoluta a cualquier atisbo de corrupción. Se han tomado decisiones de manera inmediata, contundentes, dolorosas y sin ningún tipo de titubeo, con colaboración con la Justicia, total transparencia y en un ejercicio de responsabilidad política y con un código ético muy exigente, porque es como somos. Hay diferencia con otros partidos que aplican para otros lo que no se aplican ellos mismos, y no hay más que recordar episodios de destrucción de ordenadores o una sede pagada con dinero negro, dicho por la Justicia. Como al final el dato les mata el relato, hacen oposición de extensión de bulos, de embarrar y de desprestigiar las instituciones.

¿Cómo es posible que no saltaran las alarmas, en el PSOE, el PSN, o en el Gobierno? ¿Está fallando algo?

Se puede tener una trayectoria y una manera de hacer un trabajo, pero la responsabilidad en cuanto a los colaboradores es de cada uno. Mantengo que cuanto mejor rodeados de profesionales estemos, mejor es la manera de afrontar un trabajo tan exigente como es el tener una responsabilidad política. Por eso ese deber, el de rodearse de personas de buen hacer. Así se ha visto y por eso se le ha exigido al señor Ábalos esa responsabilidad in vigilando. Quiero destacar cómo se ha reaccionado por parte del PSOE ante esta cuestión. Nadie está exento, en una organización que maneja fondos o responsabilidades, de que aparezcan casos así, pero lo importante es acotarlos, cortarlos de raíz, ser absolutamente contundentes y colaboración con la Justicia. Es lo que se ha hecho.

¿Ha revisado los contratos, los procedimientos durante la pandemia, de su ministerio?

En este ministerio existen los órganos de control pertinentes como la Intervención y se procede normalmente con el rigor y los procedimientos establecidos por las leyes.

¿Cómo ve el horizonte de la legislatura, más allá de la ley de amnistía? Hasta ahora al Congreso han llegado reales decretos leyes que han sido muy difíciles de sacar adelante, ¿será una legislatura de muy pocas leyes, esto impedirá al Gobierno hacer una gestión que vaya más allá de dar cuenta de los asuntos diarios más potentes?

Tenemos cuatro años por delante para trabajar en tres pivotes: empleo, derechos y convivencia. Los ciudadanos españoles han elegido un modelo de gobernanza y de país, el del presidente Sánchez con el conjunto de la coalición progresista, y tenemos cuatro años para trabajar intensamente y responder a desafíos. Pero todas las cifras positivas de afiliación, de empleo, de brecha de género… no tendrían ningún sentido si no trabajáramos paralelamente en aras de la convivencia. Por eso es tan importante una ley como la de amnistía que da una oportunidad de convivencia en Cataluña y en España.

El Gobierno presentará unos Presupuestos para 2024, pese al veto del PP a la senda de déficit en el Senado. Si finalmente no lograran los apoyos necesarios para aprobar las cuentas, ¿qué supondría para un ministerio tan social como el suyo operar con unas prorrogadas?

Fíjese la oposición que están haciendo que son capaces de intentar bloquear un Presupuesto tumbando los objetivos de déficit, aunque los que tuviéramos que aplicar fueran peores para sus ayuntamientos y para sus comunidades. Eso es el arte de convertir la política en un arma de destrucción masiva. Da igual perjudicar a sus ayuntamientos, que tienen que hacer frente a desafíos, invertir en ciudadanía… Son capaces de llevar hasta ese extremo su labor de oposición. Es un ejercicio de irresponsabilidad política. Pero habrá Presupuestos y, de cualquier manera, la maquinaria de la Administración está preparada para trabajar con uno prorrogado y seguir dando respuesta. Pero estoy convencida de que los habrá.

¿Cuál querría que fuera su legado como ministra?

Sería un orgullo reducir al máximo la brecha de género en materia de pensiones, de migración y de IMV. Este último ya es una prestación con mirada feminista. El 66% de las beneficiarias son mujeres. El que la perspectiva de género incorporada a las políticas contribuya lo que pueda, ojalá que sea lo máximo, a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sería un legado excepcional.