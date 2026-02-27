La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero, la misma tasa que el mes anterior

La inflación se ha mantenido en el 2,3% en febrero, la misma tasa que el mes anterior, afectada a la baja por el abaratamiento de la electricidad y al alza por los combustibles y lubricantes, restaurantes y servicios de alojamiento, y alimentos y bebidas no alcohólicas, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de febrero, que, de confirmarse, rompería la tendencia de tres meses consecutivos de moderación, desde el máximo de octubre (3,1%).

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada aumenta una décima, hasta el 2,7%.