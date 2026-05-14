El IPC se modera en abril, hasta el 3,2%, por la bajada de la electricidad y las ayudas fiscales

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2% interanual, por el abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno y que entraron en vigor en marzo, según recoge EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 2,8%, una décima menos que en el mes anterior.

El grupo con mayor influencia positiva en la inflación de abril fue el del transporte, cuya tasa anual subió más de un punto, hasta el 6,5%, debido al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Al superar dicha subida el umbral del 15% fijado por el Ejecutivo, las medidas fiscales -tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, IVA al 10 % sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

El Ministerio de Economía señala en un comunicado que los carburantes siguen presionados al alza por la guerra en Irán, pero insiste en que el plan de respuesta está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto, ya que ha moderado la inflación de este producto en más de 16 puntos porcentuales.

La electricidad baja más de un 4%

El grupo de la vivienda fue el que más destacó por su influencia negativa en la tasa anual del IPC, ya que situó su variación anual en el 1,9%, casi dos puntos por debajo de la del mes pasado, debido al abaratamiento de la electricidad, cuyo precio cayó un 4,3%, mientras que el gas natural descendió un 9,6%.

El ministerio explica que esta caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas respecto al impuesto especial sobre la electricidad y el IVA aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña, a partir del 1 de junio.

No obstante, las medidas en el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuarán hasta el 30 de junio y también el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.

"El efecto de las medidas del Plan de Respuesta en la inflación general es de una moderación cercana a un punto porcentual", señala Economía, al tiempo que hace hincapié en que el Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios en un contexto de elevada incertidumbre.

Los alimentos siguen subiendo

El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,6% interanual, una décima menos que en marzo, y los alimentos no elaborados un 4,6%, dos décimas menos que en el mes anterior, pero algunos productos presentaron subidas superiores al 10%, como las hortalizas frescas (23%), las frutas tropicales (20,4%), los huevos (14,7%) o la carne de vacuno (13,3%).

También destacan las subidas de las legumbres y hortalizas (11,5%), la carne de ovino (9%), del pescado fresco, refrigerado o congelado, un 8,7%; y de los despojos comestibles, un 8,6%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fueron los combustibles líquidos, un 51,7%; el gasóleo, un 28,2%; la joyería y relojes de pulsera, un 28%; la recogida de basuras, un 26,8%; y el transporte combinado de pasajeros, un 26,6%.

En el extremo contrario, las mayores bajadas en abril las registraron el transporte internacional por avión, un 18,9%; el butano y propano, un 16,4%; y el gas Natural, un 9,6%.

La inflación mensual fue del 0,4%

En comparación mensual, los precios de consumo aumentaron un 0,4% respecto a marzo y los grupos con mayor repercusión positiva fueron los restaurantes y servicios de alojamiento, el vestido y calzado y el transporte.

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Lo que más subió de precio en abril fue el alquiler de vehículos (37,2%) y los combustibles líquidos (18,6%), mientras que lo que más bajó, las bayas frescas, un 16,3%, y la electricidad, un 10,4%, según detalla el INE.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en abril: Madrid presentó la tasa más elevada (3,8%) y Asturias y Extremadura la más baja, un 2,7% en ambos casos.

En el mes de abril la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,5%, una décima más que la registrada el mes anterior. La variación mensual fue del 0,7%.