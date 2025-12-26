VIVIENDA
La presidenta de Casa 47 cree que se necesitarán cinco años para ver un impacto en los precios de las viviendas
La presidenta de la nueva empresa pública de vivienda Casa 47, Leire Iglesias, cree que harán falta al menos cinco años para que se note un impacto mayoritario e importante en los precios de la vivienda, y ha afirmado que ya se han movilizado 100.000 unidades de las 183.000 anunciadas por el Gobierno.
En una entrevista en la Cadena Ser, No ha querido "hacer promesas porque estemos en fiestas y en Navidades, con deseos a los Reyes Magos, porque esto no va de ilusión y deseos mágicos, esto va de realidades y la realidad es que vamos a tratar de aprovechar todo el parque construido y acelerar la provisión de vivienda lo más posible", ha explicado Iglesias.
Con esta nueva empresa, ha agregado, se estará cambiando una tendencia, creando un servicio público y tratando de evitar los problemas de la vivienda en el futuro, ya que cada 10 años España vive una crisis de vivienda por distintos factores, o por sobreprecio o por falta de oferta o por problemas de acceso.
En este sentido, ha considerado que muchas viviendas asequibles impactarán en el precio y que el modelo de vivienda asequible es viable económicamente, aunque no para especular, y rentable socialmente.
Respecto a Casa 47, ha reconocido que, aunque las próximas 13.000 viviendas de Sareb que se van a incorporar no constituyen una cifra elevada, se han lanzado ofertas de compra para incrementar este parque estatal de vivienda asequible e invertir en la construcción en aquellas zonas más tensionadas.
Ha apuntado que donde más oferta hay es donde más afectó la burbuja inmobiliaria y que el problema de la vivienda se tiene que atajar no solo desde la oferta, sino también con la regulación y las ayudas, evitando al mismo tiempo su uso especulativo y otras opciones de mercado.
Además, ha asegurado que se han movilizado más de 100.000 viviendas asequibles (en construcción o ya entregadas) de las 183.000 que anunció el Ejecutivo.