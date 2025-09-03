Ryanair cierra su base en Santiago y suspende sus vuelos a Vigo, Tenerife Norte, Valladolid y Jerez

Ryanair reducirá su capacidad para este invierno en España en un 16% respecto a la misma temporada del año anterior lo que supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 eliminadas en la temporada de verano, representa un recorte de un total de 2 millones en el conjunto de 2025.

La compaña desviará esos 2 millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá "una catástrofe turística" para la España regional, según el consejero delegado de Ryanair, Eddie Willson.

No obstante, la aerolínea crecerá en otros aeropuertos de mayor tamaño en España, aunque todavía no ha concretado dicho crecimiento y si éste compensará la reducción en los aeropuertos regionales.

La compañía irlandesa reducirá su capacidad en un 41% en los aeropuertos regionales (600.000 asientos) y en un 10% en Canarias (400.000), debido a las tasas aeroportuaria aplicadas por Aena que Ryanair considera "excesivas y poco competitivas", ha detallado este miércoles Willson en una rueda de prensa.

Así, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir del próximo 1 de enero, a Tenerife Norte desde el inicio del invierno de 2025, que se unen a los aeropuertos ya cerrados por la compañía en verano (Valladolid y Jerez) y que permanecerán cerrados durante este invierno.

Además, la aerolínea reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales, destacando el de Zaragoza, donde el recorte es del 45%; Santander, del 38%, y Asturias, del 16%, todos ellos ya afectados por el ajuste llevado a cabo por Ryanair en verano, a los que se suma ahora Vitoria, donde el recorte será del 2% en esta temporada de invierno.

Este verano, Ryanair ha cesado sus operaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Valladolid y ha reducido su oferta en Vigo, en un 61%, Santiago (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%).

En cuanto a Canarias, la low cost cancelará 36 conexiones directas con la España regional y el archipiélago, donde además de el cierre de Tenerife Norte, se verán afectados vuelos desde Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

La aerolínea responsabiliza a Aena

Wilson ha subrayado que Ryanair mantiene su compromiso de crecer en las regiones españolas, pero se ve bloqueado por las tarifas "excesivas" de Aena y su negativa a colaborar con las aerolíneas en apoyar a los aeropuertos secundarios con capacidad disponible.

En este sentido, ha recordado que la compañía ha presentado al Gobierno varios planes de crecimiento en los aeropuertos regionales -que están en un 64% vacíos, porcentaje que se elevará hasta un 80%, tras el ajuste de Ryanair-, sin recibir respuesta hasta ahora.

De acuerdo con Wilson, mientras que las tasas aeroportuarias están subiendo en España, otros países como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia están reduciendo los costes de acceso, especialmente en sus aeropuertos regionales, para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo.

El directivo ha recordado que Ryanair contribuye con más de 28.000 millones de euros al PIB de España (un 1,8%) e invierte más de 10.000 millones en sus operaciones españolas.

Wilson ha insistido que la 'low cost' irlandesa mantiene su compromiso con España, pero no puede "justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas".

Es "sorprendente" que, a pesar de contribuir con 28.000 millones de euros a la economía española y de que uno de cada tres turistas llegue en vuelos de Ryanair, "no haya voluntad de colaborar para estimular el tráfico en las zonas que necesitan capacidad, conectividad e inversión", ha agregado.

Por ello, ha vuelto a pedir a la CNMC y al Gobierno español que "rechacen estos excesivos aumentos de las tasas y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo"