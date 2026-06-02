Banco Santander reparte más de 620.000 euros entre 17 ONG a través del programa “Euros de tu Nómina”

Banco Santander ha destinado 627.843 euros a 17 organizaciones sociales a través de su programa “Euros de tu Nómina”, una iniciativa impulsada por sus empleados para apoyar a colectivos vulnerables. El programa consolida así un modelo de colaboración sostenida con ONG que trabajan sobre el terreno, generando un impacto social real y duradero.

En esta edición se han presentado 279 proyectos sociales, de los cuales un comité interno eligió 32 finalistas. Posteriormente, los proyectos ganadores fueron seleccionados mediante votación online por los empleados del Banco en España.

En total, 17 proyectos ganadores recibirán ayuda gracias al Fondo “Euros de tu Nómina”, formado por las aportaciones de los empleados que participan mediante una donación mensual a través de su nómina que el Banco iguala. En 2025, el Fondo alcanzó los 627.843 euros.

Con el objetivo de apoyar tanto a grandes iniciativas como a proyectos medianos y pequeños, en cada una de las cuatro categorías de la convocatoria se han seleccionado cuatro entidades ganadoras: tres de ellas recibirán 42.990 euros y la otra, 22.990 euros. Además, en esta edición, se ha incorporado un premio especial de 20.000 euros.

Ante más de 700 asistentes y con la participación de Ana Botín y Rafa Nadal se ha reconocido a las 17 iniciativas seleccionadas por los empleados del Banco en España, que recibirán ayudas para financiar sus proyectos.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha resaltado la importancia de “Euros de tu nómina”: “El mensaje de estos premios es un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo y un mensaje de lo mucho que podemos hacer juntos para transformar vidas. Y esto son realidades que hacéis posible las organizaciones que estamos reconociendo hoy”.

Además, ha destacado la implicación de los equipos de Banco Santander y de los voluntarios para generar impacto: “Demuestra el poder que hay en cada uno de nosotros para transformar vidas. Es lo que nos permite tener este impacto”.

Por su parte, Rafa Nadal ha puesto en valor la importancia de generar oportunidades para quienes más lo necesitan: “A lo largo de mi carrera he aprendido que el esfuerzo y las oportunidades marcan la diferencia. Por eso es tan importante apoyar a quienes lo tienen más difícil. La educación y el deporte son herramientas muy potentes para abrir camino y construir un futuro mejor”.

Además, Nadal ha reconocido la importancia de este programa: “Conozco bien ‘Euros de tu Nómina’, una iniciativa de la que tuve el honor de ser ganador con la Fundación Rafa Nadal en su decimocuarta edición. Es un ejemplo del compromiso real de Banco Santander, de sus empleados y de su presidenta con la sociedad. Su impacto en la vida de tantas personas merece un reconocimiento especial”.

Desde su origen, “Euros de tu nómina” ha apoyado cerca de 200 proyectos sociales, ha destinado más de 7 millones de euros y ha contribuido a mejorar la vida de más de 600.000 personas en 26 países.

Proyectos ganadores

Los proyectos premiados han sido seleccionados en cuatro categorías: Discapacidad, Inclusión Social, Salud, Cooperación Internacional y un reconocimiento especial. A través de estas categorías, este año Euros de tu Nómina apoya causas como la esclerosis múltiple, el cáncer infantil, el envejecimiento prematuro de las personas con discapacidad, la prevención de suicidio, las enfermedades raras y el apoyo a la formación y la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad, un ámbito que concentra una parte relevante de los proyectos ganadores y refleja el compromiso del Banco con la generación de oportunidades y la inclusión socioeconómica.

En la categoría de Inclusión Social, han sido seleccionadas Avante 3, cuyo proyecto Brújula promueve la inclusión y la autodeterminación de personas con discapacidad intelectual; Fundación Redmadre, que impulsa la inserción laboral de 150 mujeres embarazadas o madres recientes en situación de vulnerabilidad a través de mentoring, formación y acceso al empleo; Obra Social Apostólicas Luz Casanova, que promueve la inserción laboral de 40 personas sin hogar mediante itinerarios formativos, acompañamiento individualizado y formación en competencias digitales; e Integración para la Vida, que desarrolla un programa de formación y acompañamiento, Cuenta Conmigo, para 50 jóvenes en riesgo de exclusión social.

María Torrego, presidenta de Fundación Redmadre, subrayó la importancia de haber sido seleccionados: “Este premio supone una ayuda económica muy necesaria para sacar adelante proyectos importantes para la formación y el acceso a un empleo de nuestras madres tras acompañarlas durante su embarazo”. En la misma línea, Maite Pacheco, directora de la Obra Social Apostólicas Luz Casanova, ha expresado su profundo agradecimiento por el premio: “Supone una inyección a todos los niveles. Más allá de la cuantía económica, este reconocimiento también es un importante impulso para todos los equipos de la entidad y, especialmente, para el área de empleo, desde donde se desarrollará el proyecto premiado”.

Talismán, que desarrolla el proyecto Green Project Talismán, centrado en la formación en agricultura regenerativa, energías renovables e innovación para personas con discapacidad intelectual en entornos rurales; Fundación Upacesur Atiende, que impulsa la neurorrehabilitación de más de 500 menores con alteraciones neurológicas mediante el uso de robótica inmersiva y realidad virtual; Fundación Alas, que desarrolla un programa de acompañamiento integral para 35 personas con discapacidad intelectual, mejorando su bienestar en el tramo final de sus vidas; y la Asociación Esclerosis Múltiple Collado Villalba, que ofrece atención sociosanitaria integral a personas con enfermedades neurológicas.

“Para la Fundación UPACESUR es todo un orgullo obtener el apoyo del Banco Santander, ya que, entre tantos proyectos que se presentan, que uno de los finalistas sea el nuestro, supone un reconocimiento a la labor que realizamos y que nos impulsa a seguir mejorando por y para las personas con discapacidad, al igual que nos puede ayudar a que otras entidades privadas quieran apoyar nuestra labor”, afirma Susana Sánchez, directora técnica de UPACESUR.

En la categoría de Salud, los proyectos seleccionados son los de Andex, que prestará apoyo socioeconómico a 100 familias de niños con cáncer para garantizar la continuidad de sus tratamientos; la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), que a través de su proyecto Juntos Contigo busca mejorar de la calidad de vida de 65 menores con enfermedades raras y sus familias, ofreciendo un acompañamiento integral que combine orientación social y terapias especializadas; Fundación Dignia, que impulsa un modelo de atención paliativa integral para personas con enfermedades avanzadas, combinando apoyo sanitario, psicológico y social; y la Fundación Josep Carreras, con su proyecto Un hogar lejos de casa, que facilitará alojamiento gratuito a 120 pacientes oncohematológicos y a sus familias que deben desplazarse a Barcelona para recibir tratamiento especializado.

“Creo que iniciativas como ‘Euros de tu Nómina’ tienen muchísimo valor porque permiten que los empleados se impliquen en proyectos sociales en los que creen de verdad y ayudar a darles visibilidad e impulso”, destacó Gema Jurado, empleada de Banco Santander y madrina del proyecto de Fundación Dignia.

En Cooperación Internacional, han sido reconocidas Fundación Hakuna Revolution, que construirá un refugio en Manila para menores que viven en la calle; Fundación Acción Marianista, que formará a 200 mujeres en pobreza extrema en la Patagonia argentina en distintos oficios; Fundación ACOES Honduras, que apoyará con becas, formación y alimentación a 500 jóvenes en situación de vulnerabilidad; y Fundación Mozambique Sur, que capacitará a 165 mujeres rurales en agricultura sostenible y apicultura para mejorar sus ingresos y la seguridad alimentaria de sus comunidades.

El padre Álvaro Ramos, de la Fundación ACOES Honduras, quiso poner en valor la importante labor de la entidad: “Banco Santander presenta un horizonte muy abierto, que va mucho más allá del propio negocio. Honduras es el segundo país más pobre de América y si no fuera por estos reconocimientos, estaríamos aún más olvidados. Quizá aquí no se pueda hacer negocio, pero sí que se puede ayudar y eso es lo que hace Banco Santander con este premio”.

Además, en esta convocatoria se ha concedido un reconocimiento especial a la Fundación Acrescere por su proyecto Casa Maná, centrado en la prevención del suicidio juvenil. La iniciativa contempla un hogar temporal y centro de día no sanitario en Madrid para 40 jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de alto riesgo. A través de acompañamiento terapéutico y un itinerario ocupacional con actividades como talleres artísticos, deporte y ocio saludable, el programa busca ayudarles a reconstruir su proyecto vital.

Cada año, las ONG ganadoras se incorporan a la Red Solidaria Santander, una red formada por más de 200 organizaciones en España que nace con el objetivo de ir más allá de la financiación puntual y construir relaciones a largo plazo. Esta red, permite compartir conocimiento, fortalecer alianzas y ampliar el impacto conjunto, con especial foco en la gestión y sostenibilidad financiera, la digitalización —incluida la inteligencia artificial y la ciberseguridad— y el liderazgo institucional. A través de ella, el banco colabora con las entidades no solo mediante financiación, sino también a través de iniciativas como el voluntariado (especialmente el profesional), en el que los empleados aportan su conocimiento en áreas como finanzas, comunicación o tecnología, contribuyendo a reforzar las capacidades de las organizaciones y su impacto en la sociedad.

Este modelo de colaboración forma parte de una estrategia más amplia que ha ido evolucionando hacia un enfoque cada vez más integral. “Euros de tu Nómina” es la iniciativa más emblemática en España, pero se complementa con otras convocatorias relevantes como Santander Ayuda, impulsada por la Fundación Banco Santander, o Comprometidos somos más, orientada a apoyar proyectos sociales con impacto en colectivos vulnerables. Asimismo, el Banco impulsa programas como BEST África, que apoya a mujeres emprendedoras en países como Senegal, Marruecos, Mozambique o Gambia, contribuyendo a su autonomía económica y al desarrollo de sus comunidades.

Inversión social para apoyar a la comunidad

Banco Santander desarrolla programas de apoyo en las comunidades donde está presente para dar respuesta a sus principales necesidades y desafíos. El compromiso del Banco se centra en iniciativas de educación, empleabilidad y emprendimiento, además de educación financiera y acción social, con apoyo directo a colectivos en situación de vulnerabilidad. Además, la entidad cuenta con una trayectoria relevante apoyando ámbitos como la cultura y otras iniciativas de carácter social, como actuaciones en respuesta a crisis humanitarias.

En 2025, Grupo Santander destinó 163,8 millones de euros a programas de apoyo a la comunidad centrados en educación y formación, empleabilidad, emprendimiento y acción social, ayudando a 9,9 millones de personas y organizaciones. De ese total, 102,1 millones se dedicaron específicamente a impulsar la educación superior, la empleabilidad y el emprendimiento. Este esfuerzo forma parte de un compromiso sostenido durante 30 años, en los que el Banco ha invertido más de 2.500 millones de euros en colaboración con más de 1.000 universidades y entidades en 13 países.

Los otros 61,7 millones de euros se destinaron a iniciativas locales con fines sociales, que han ayudado a 5,2 millones de personas y organizaciones. A este apoyo económico se suman las casi 60.000 horas de voluntariado dedicadas por empleados de Santander para ayudar a colectivos vulnerables como personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión, mayores que sufren soledad o facilitar formación a los que más lo necesitan, entre otras causas.