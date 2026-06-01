El macrofestival evangélico del 'pastor de Trump' en Madrid: "Dios creó el sexo (...), pero no entre hombres"

“El pecado ha infectado a toda la raza humana, es un cáncer en el alma del hombre”; “Dios creó el sexo para la unión entre el hombre y la mujer, no entre dos hombres”; “Existen solo dos caminos: el del cielo y el del infierno, ¿cuál elegirás tú?”. Estas fueron algunas de las proclamas que se escucharon de boca del pastor evangélico más famoso del mundo: Franklin Graham, íntimo amigo y consejero de Donald Trump quien llegó de EEUU a Madrid este pasado fin de semana para el evento evangélico del año.

La ciudad se ha convertido este mes de mayo en un hervidero. Las altas temperaturas han hecho de las calles de la capital española un lugar casi inhabitable. Todo arde. La tensión política incendia cada día la actualidad y, entre tanto ruido, la visita del Papa León XIV en menos de una semana se ve como un despertar de la llama del espíritu católico. Una cita vista con recelo por sus ‘hermanos’ evangélicos quienes, cada vez con mayor presencia, han aprovechado este contexto de ebullición para reivindicar un espacio propio en el panorama social, cultural y político del país.

Más de 200 autobuses llegaron en tromba este sábado al madrileño barrio de Carabanchel cargados de fieles evangélicos para asistir a lo que para este grupo cristiano se ha convertido en el evento del año. No es casualidad que se celebre en este distrito, que algunos ya denominan como ‘la milla de oro evangélica’, como tampoco es casual el nombre que se ha escogido para el evento. Ellos lo llaman ‘Festival de la Esperanza’, pero lo cierto es que este festival no solo trata de fe.

Pese a la ola de calor y a la falta de organización, miles de personas aguardaban ansiosas a que las puertas del Palacio de Vistalegre se abrieran a las 18:00 h. Un calor que muchos aguantaban “gracias al Señor”, como comentaban los pastores Jorge y Analía de la Iglesia la Mano de Dios en Getafe. Otros, sin embargo, venían desde más lejos. Armindo, un brasileño que lleva más de 30 años viviendo en Madrid, llegó desde Ciudad Real el mismo día y comentaba entre risas que acudía porque hace unos días tuvo un accidente y “Cristo le salvó”.

Música, biblias y alabanzas: Vistalegre vibró al ritmo de ‘aleluya’

Tras el caos de la entrada en el que, sin sitios asignados, la gente se iba sentando donde podía, el show comenzó mientras se iban llenando las tribunas. Desde las 19:00 horas y durante aproximadamente una hora y media, el evento parecía de todo menos una ceremonia religiosa al uso: música rap hip hop, country, rock y góspel con mensajes cristianos resonaban por todo el auditorio con un lema principal: “Dios te ama”, “Ríndete a tu Salvador, Él te liberará”.

Artistas aparentemente desconocidas para el público general acumulan millones de reproducciones con sus canciones cristianas. Es el caso de la cantautora Charity Gayle, quien también participó en el evento recién llegada de EEUU y que, con hits como I Speak Jesus (Yo hablo Jesús) o Thank You Jesus for The Blood (Gracias Jesús por tu Sangre) que acumulan casi tres millones de oyentes mensuales en Spotify, hizo que el auditorio entrase en una especie de trance religioso.

Para Antonio Montañés, doctor e investigador de Antropología de la religión y cristianismo de la Universidad de Oxford, la música es un factor crucial en este tipo de eventos. “La música es fundamental en el rito evangélico y lo es más en este tipo de eventos para crear un ambiente en el que los sentimientos estén a flor de piel. Así, digamos, los ‘milagros’ llegan más fácilmente”, reconoce Montañés.

Franklin Graham, el ‘pastor de Trump’ que critica el aborto y la homosexualidad

Se hizo esperar, pero, finalmente, llegó después de una épica cuenta atrás: “Con todos ustedes el pastor Franklin Graham”. Pero ¿quién es este pastor evangélico que mueve masas? Franklin es hijo del legendario pastor Billy Graham, fallecido en 2018, del que ha heredado un imperio religioso y ahora dirige la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) y la ONG Samaritan’s Purse, consolidándose así como la figura más importante de la Iglesia Evangélica en el mundo.

La figura de Franklin Graham llegó a España cargada de polémica: el pastor no solo ha sido clave para Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca, sino que se ha establecido como su consejero espiritual y político como ya lo fuera su padre con presidentes que van desde Richard Nixon hasta Bill Clinton. Tener de tu lado a la Iglesia Evangélica en EEUU es fundamental para llegar y mantenerte en el poder y, con Graham, Trump ya tiene a su ‘padrino’. Tal es así que ha participado en varios actos de su campaña presidencial y fue el encargado de la oración en su segunda toma de posesión como presidente.

Además de por su cercanía con Trump, Graham hijo también se ha dado a conocer por sus polémicas declaraciones. Desde justificar la guerra contra Irán “para combatir el mal”, hasta llevar a cabo una cruzada personal contra el aborto y la homosexualidad. Así llegó el famoso predicador a Vistalegre, con una Biblia bajo el brazo y un discurso de odio con una clara premisa: “Da igual que el mundo cambie, la palabra de Cristo es y será siempre la misma”.

En el evento, arremetió duramente contra la homosexualidad: “Dios creó el ­sexo. Él quiere que lo uses, pero tiene que hacerse en una relación matrimonial entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres”, recalcó. También tuvo palabras contra el aborto, algo que catalogó como asesinato: “Matar es un pecado, pero ¿y el aborto? Solo porque algunos políticos digan que el aborto es legal no significa que esté bien a ojos de Dios”.

Tras su homilía, que tuvo un marcado carácter político, realizó lo que se conoce como la ‘llamada a la oración’, donde cientos de personas bajaron de sus asientos en las gradas para rezar frente al pastor. “Querido Dios, soy un pecador, me arrepiento, perdóname, yo creo que Jesucristo es tu hijo, quiero invitar a Jesús a mi corazón para que tome el control de mi vida”, oraban.

Biblias gratis y consejeros especiales para niños

Con la oración grupal concluyó el evento. Cuando la gente iba saliendo del recinto, los organizadores invitaron a quien quisiera a recibir una Biblia gratis y a que los niños se quedasen para recibir consejo espiritual. Estos, en grupo, serían llevados a unas salas llamadas ‘habitación de nuevas decisiones’ para orar y ser guiados por consejeros espirituales.

El domingo 31 se celebró una nueva cita así que Franklin Graham tuvo la oportunidad de despedirse de su público con un claro mensaje evangelizador: “Vengan mañana y, sobre todo, no se olviden de traer a alguien necesitado de fe”.