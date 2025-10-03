Asesinada una mujer en Marbella (Málaga) presuntamente por su pareja

Una mujer de 83 años ha sido asesinada en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja, de 84, que ha sido detenido este viernes, según informa EFE.

La pareja convivía en un chalé ubicado en una zona residencial en la entrada de Marbella, en el distrito Elviria Las Chapas, donde los agentes han detenido al presunto autor, que ya ha sido trasladado a dependencias policiales.

La autoridad judicial ya ha autorizado el levantamiento del cadáver, al que se le realizará la autopsia en las próximas horas, y los agentes de la Policía Científica han tomado huellas en el posible escenario del crimen.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga se está recabando toda la información relativa al asesinato por presunta violencia de género para trasladarlo a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 -diez de ellas en Andalucía- y 1.324 desde que comenzó a elaborarse la estadística de asesinatos por violencia de género en 2003.