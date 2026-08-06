Los asesinatos machistas marcan el inicio de agosto con dos posibles nuevos casos en pocas horas

La violencia machista vuelve azotar en el inicio del mes de agosto con dos nuevos casos en investigación, ocurridos este miércoles con escasas horas de diferencia en Llanes (Asturias) y Murcia, y que elevarían a 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año.

Este dato anual sería el peor desde 2021 en estas mismas fechas, según la estadística de violencia de género recogida por el Ministerio de Igualdad, según la cual, las mujeres víctimas mortales ascenderían a 1.376 desde 2003.

Estos casos se suman además a las nueve asesinadas entre junio y julio, la última de ellas, Paula de 27 años, el pasado día 31 en Santander. También en julio se sucedieron dos crímenes con escasas horas de diferencia, en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo), cuya naturaleza machista fue confirmada el día 21.

El verano es un periodo de alto riesgo, sobre todo por la mayor convivencia con el agresor durante las vacaciones, la ruptura de rutinas y, en algunos casos, por episodios de calor.

Concentración de condena por la guardia civil asesinada

La Delegación del Gobierno en Asturias, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Llanes han condenado el crimen de una agente de la Guardia Civil en la Comandancia de este municipio asturiano, y han lanzado un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a la concentración que tendrá lugar este jueves a las 18:30 horas ante la sede consistorial.

La mujer -de 50 años- fue asesinada por su expareja -de 49-, también agente del instituto armado que fue abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión. Ambos tenían un hijo de 18 años y dos gemelas de 14.

El presunto agresor tenía expedientes abiertos por violencia machista, y accedió al cuartel poco antes de las 13:30 horas. En el cruce de disparos un teniente resultó herido grave de bala en una pierna.

Otro crimen en Murcia, cuatro horas después

El segundo caso se registraba pocas horas después, en torno a las cinco de la tarde, en un centro comercial de Murcia, donde una mujer era acuchillada presuntamente por su pareja, que huyó.

Una llamada a la Policía Nacional alertaba del hallazgo de una mujer muerta con signos de violencia en la trastienda de un negocio del centro comercial de Carrefour Infante, un caso que investigan el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica.

Un detenido en Almería por intento de atropello

En la provincia de Almería, la Policía Local de El Ejido ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras intentar atropellar a una mujer que ya había sufrido episodios de violencia machista, quien pudo ser puesta a salvo gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron los hechos.

Según ha informado en sus redes sociales la Policía Local este martes, la actuación se desarrolló en la mañana del lunes a raíz de un aviso recibido en el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV).

El presunto agresor intentó atropellar a la víctima en la vía pública antes de abandonar el lugar. Varios trabajadores de una empresa cercana lograron evitar que la agresión continuara, resguardando a la mujer hasta que se personaron los agentes de la Unidad de Prevención 092/112.

Los efectivos policiales prestaron una primera asistencia a la víctima, quien declaró haber sufrido episodios de violencia con anterioridad. Posteriormente, una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOAP) localizó al presunto agresor en el interior de su vehículo cuando se disponía a ocultarse en su domicilio, procediendo a su inmediata detención y a la instrucción de las diligencias correspondientes.

Muere en Navarra un hombre investigado por violencia de género

Un vecino de Estella (Navarra) ha muerto esta madrugada en la localidad tras precipitarse desde una vivienda a la que habían acudido agentes de la Policía Municipal después de recibir un aviso por un presunto caso de violencia de género.

Dos asesinatos machistas y otro posible crimen en las últimas 24 horas evidencian una escalada de violencia Ver más

Según han informado a EFE este martes fuentes del consistorio, los hechos ocurrieron sobre las 2:45 horas, cuando la Policía Municipal recibió un aviso de SOS Navarra por un presunto episodio de violencia de género en un domicilio situado en la plaza de Santiago.

A su llegada al lugar, los agentes localizaron al varón en el suelo con lesiones irreversibles, según las mismas fuentes, que han señalado que, al estar la localidad en plena celebración de sus fiestas patronales, en ese momento la plaza de Santiago se encontraba "muy concurrida" con asistentes a un concierto.

Tras el suceso, la zona fue asegurada y se procedió al desalojo de la plaza de Santiago, con ayuda de miembros de la Peña La Bota, organizadores del evento musical. La Policía Judicial de la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.