Igualdad confirma dos nuevos crímenes machistas e investiga otro en L'Hospitalet (Barcelona)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 39 años en Torrijos (Toledo) y el de otra de 30 años en Viso del Alcor (Sevilla), lo que eleva el número de víctimas mortales de la violencia de género en 2025 a 44, 1.339 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. Informa EFE.

Este mismo martes, además, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado estar investigando otro crimen machista en L'Hospitalet (Barcelona).

La víctima de Toledo fue asesinada el pasado 3 de diciembre de 2025 presuntamente por su pareja, contra el que no existían denuncias previas por violencia de género. El presunto asesino agredió a la víctima en el abdomen con un arma blanca en presencia de dos de sus hijos, de tres y ocho años, lo que le causó la muerte.

La víctima de Sevilla fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 6 de diciembre de 2025. Contra el agresor tampoco existían denuncias previas por violencia de género. El cuerpo de la mujer fue encontrado en su vivienda, donde se había declarado un incendio, con signos de violencia por uso de arma blanca.

Ambas víctimas tenían tres hijos menores de edad cada una, con lo que el número de menores de 18 años que han quedado huérfanos en 2025 como consecuencia de la violencia de género se eleva a 29. Desde que empezaron a contabilizarse en 2013 son ya 498 menores huérfanos.

Crimen en L'Hospitalet

Otra mujer ha sido asesinada este martes en su domicilio de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) presuntamente por su pareja, un hombre de 46 años que ya ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra. La División de Investigación Criminal de la región sur de Barcelona de los Mossos ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de este crimen machista.

Sobre el detenido no constan antecedentes judiciales por agredir a su pareja, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En un comunicado, los Mossos han detallado que a las 06:30 horas han recibido el aviso de una agresión en el interior de un domicilio de L'Hospitalet, por lo que efectivos de la policía catalana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han dirigido al lugar. Una vez han llegado al piso, han localizado el cadáver de la mujer, con signos de violencia.

Posteriormente, agentes de seguridad ciudadana de los Mossos han localizado cerca del lugar a la pareja de la víctima, que ha sido detenido por su presunta vinculación con este crimen.

Los Mossos investigan el caso como violencia machista, ya que el detenido, de 46 años, era la pareja de la víctima.