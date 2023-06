Las víctimas de violencia machista podrán conocer sin denuncia previa el pasado penal de sus agresores

El Ministerio de Igualdad se ha reunido este viernes con las comunidades autónomas para analizar los cinco asesinatos machistas que se han confirmado este mes de mayo. Se trata del tercer comité de crisis convocado en los últimos seis meses, una figura pensada para revisar los fallos en el sistema en momentos de repunte de feminicidios. Una de las propuestas que ha trasladado el departamento de Irene Montero es la de permitir que las víctimas de violencia de género que así lo soliciten puedan conocer cualquier antecedente penal de su agresor, incluso si no han dado el paso de denunciar.

Así lo han anunciado en rueda de prensa tras el encuentro la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. La propuesta busca ampliar aquella otra trazada en diciembre por el Ministerio del Interior respecto a los "agresores persistentes", por la que las mujeres que figuren en el Sistema VioGén –de seguimiento integral de los casos de violencia machista– puedan estar informadas de si su agresor ha sido denunciado previamente por casos de violencia machista, siempre que esta circunstancia constituya "un factor de riesgo especial para ella y para las personas que de ella dependan". Igualdad quiere ir más allá e informar a las mujeres sobre cualquier antecedente penal de sus presuntos agresores, como delitos violentos o casos de agresiones sexuales, ha puesto de ejemplo la delegada del Gobierno.

La iniciativa, que debe ser analizada por el Ministerio de Justicia, plantea además que la información sea accesible no para las víctimas que ya hayan dado el paso de denunciar, sino para las mujeres que se acercan a recursos especializados –ONG, asociaciones de mujeres, servicios de asesoramiento y otras instancias que se pueden consultar en este enlace– para buscar ayuda. La idea que subyace es la de, a través de esta información, diluir cualquier "autojustificación de la violencia" y que sea la propia víctima la que tenga todo el conocimiento necesario para su "autoprotección", que ella misma pueda "valorar el riesgo" y de esta manera "incentivar la denuncia", ha completado Rosell.

"Nuestra propuesta es clara: ir más allá de que una mujer que va a comisaría y denuncia se le comuniquen los antecedentes penales de su agresor en Viogén", en palabras de la delegada del Gobierno. "Nosotras queremos ir a las mujeres que no denuncian. La propuesta, lo que queremos que el Ministerio de Justicia estudie, es que si una mujer va a un servicio especializado y todavía no se ha decidido a denunciar o no está en condiciones de hacerlo, pueda valorar el riesgo, tanto el servicio como ella, e incluso incentivar la denuncia" a través de un "punto focal de función pública" que "con la debida seguridad y protección de datos", mediante la labor de "un funcionario, funcionaria o autoridad", pueda consultar los antecedentes previa petición de la mujer y "ayudarla a tomar esa decisión".

Equiparar las ayudas a las de víctimas del terrorismo

Entre las medidas consensuadas en el comité de crisis, que tendrán que ser aprobadas por la Conferencia Sectorial de Igualdad, se incluye asimismo la de equiparar las ayudas a las familias de las víctimas de violencia de género con las que reciben las víctimas de terrorismo. Ángela Rodríguez ha explicado que las primeras reciben ayudas de 90.000, mientras que la cuantía de las segundas asciende a los 250.000, una "diferencia extraordinaria", ha recalcado.

"Creemos que esta política de reparación debe ser asumida por el Estado, tiene que decir que el Estado ha llegado tarde y no ha hecho lo que tenía que hacer", ha enfatizado.