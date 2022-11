Libros, películas, series y teatro para un viernes más feminista que nunca

De nuevo se tiñe de negro el 25N, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Las 38 víctimas en lo que llevamos de 2022 demuestran que queda mucho trabajo por hacer en una sociedad en la que, según denuncia la última campaña del Ministerio de Igualdad, una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. La mitad de las mujeres españolas.

Es por ello que, como bien nos comentaba días atrás nuestra Premio infoLibre a la Igualdad 2022, Rozalén, "hay que seguir evidenciando lo evidente", que no es otra cosa que un "retroceso muy importante" en la conciencia en torno a la violencia de género, más aún entre todos esos adolescentes que directamente niegan que exista y que son especialmente preocupantes de cara al futuro. Y escuchemos también a Maribel Verdú, Premio infoLibre a la Cultura 2022, quien tiene claro que en el mundo del cine queda todavía mucho trabajo que hacer desde el feminismo y por eso advierte: "Para las directoras sigue siendo muy duro y muy difícil levantar un proyecto, por el mero hecho de ser mujeres”.

En este contexto, recomendamos una decena de propuestas culturales con mirada femenina para un 25N de conmemoración y reivindicación.

'Pussypedia', de Zoe Mendelson y 'Guía de masturbación femenina', de Julia Pietri

En los últimos años todo lo que tiene que ver con lo femenino ha entrado en el debate social. Las mujeres se han hecho hueco en muchos aspectos de la cotidianeidad y uno de ellos es el ámbito sexual. La masturbación femenina está dejando de ser un tabú y las invitaciones a explorar la anatomía de la vulva son buen prueba de ello.

En Pussypedia de Zoe Mendelson, ilustrada por María Conejo, se adentran en muchos aspectos acerca de la sexualidad. Desde la masturbación, hasta el tamaño medio del clítoris. Se trata de un atlas de temas relacionados con los tabúes de las personas que menstrúan: infecciones, vello corporal, eyaculación vaginal... Escrito para que todos puedan entenderlo, la guía presenta una gran cantidad de información científica y avalada por personas expertas. A lo largo de sus casi cuatrocientas páginas, Zoe Mendelson penetra en las dudas más comunes de las mujeres sobre su propia sexualidad. Además, a través de anécdotas personales de todo tipo (tistes, divertidas o incómodas) la autora trata de acabar con el pudor hacia estos tabúes.

Por su parte, Guía de masturbación femenina es un manifiesto político escrito por la francesa Julia Pietri, indaga en el placer y en la salud sexual de las mujeres a través de más de seis mil testimonios. Se consolida también como un libro que rompe con los tabúes, estereotipos y, sobre todo, con la culpa asociada a las mujeres para que "cada mujer pueda reapropiarse de su sexualidad sin complejos". Y es que, como se presenta en Guía de masturbación femenina hasta el año 1998 no se investigó sobre la anatomía exacta del clítoris. La que lo llevó a cabo fue Helen O'Connell, la primera australiana que se especializó en urología. O'Connell tuvo que esperar hasta el año 2017 para ver sus hallazgos en un libro de texto.

'Feminicidio. Un nuevo orden patriarcal en tiempos de sumisión', de Carme Adán

Feminicidio es un ensayo escrito por la filósofa, política y ensayista Carme Adán. Desde un punto de vista de la teoría del género y de la filosofía, la obra trata de romper el contrato sexual del que habló Carole Pateman en un libro que recibe el mismo nombre. Pateman planteaba que el contrato social del que había hablado Jean-Jaques Rousseau en el siglo XVIII había quedado obsoleto porque, en realidad, la sociedad se organizaba a través de un contrato sexual que hacía que los hombres heterosexuales tengan acceso sin consentimiento al cuerpo de la mujer. Carme Adán recoge todas estas referencias y trata de romper con este contrato sexual. Además, hace hincapié en que, como sociedad, debemos asumir que seguimos manteniendo las esferas de lo público y lo privado como algo separado. Es decir, de nuevo desde un punto de la teoría feminista, se acerca a conceptos narrados por otras feministas y los trae al presente.

De este modo, Feminicidio de Bellaterra Edicions, pretende hacernos entender la actualidad a través de sus aspectos prácticos y teóricos, de las mujeres que escribieron antes y de las que escriben ahora.

'La Maternal' por Pilar Palomero

El nuevo largometraje de Pilar Palomero llegó a la gran pantalla el pasado 18 de noviembre. Después de su éxito con Las niñas, la zaragozana vuelve al cine con una película sobre maternidad. A través del film se llega a temas como la adolescencia y el paso a la adultez. En el caso de Carla, la protagonista, tiene solo 14 años cuando se queda embarazada.

La sinopsis llega en un momento en el que el tema está siendo tendencia. Las polémicas declaraciones de Tamara Falcó en el Hormiguero incendiaron las redes: "Veo a madres de 12 y 13 años sin recursos, estoy hablando de gente que dice 'no puedo' y veo a esas niñas sin recursos que están sacando a sus hijos adelante con una sonrisa, sin un trabajo, tal y digo bueno, no sé. Si quieres, puedes". Precisamente de eso trata la película de Palomero. "Hace unos años tuve la posibilidad de conocer de primera mano un centro de acogida para madres adolescentes. Una reunión con el director del centro dio paso a charlas largas y emotivas con mujeres que, ya desde su mirada adulta, me contaron cómo había sido para ellas vivir una maternidad precoz", explica Palomero. La adultez precipitada a la que se someten las adolescentes que se quedan embarazadas y la dificultad de hacer el cambio de mirada hacia la maternidad son los pilares sobre los que se apoya La Maternal.

"Tremendamente hermosa y conmovedora".



Mejor interpretación protagonista en el @sansebastianfes para Carla Quílez. 👏👏👏



La nueva película de Pilar Palomero, #LaMaternal, llega a los cines el 18 de noviembre. Con la participación de @movistarplus.@bteampictures pic.twitter.com/18y9vW6ULZ — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) 14 de noviembre de 2022

'Perséfone se encuentra a la Manada', de Natalia Fernández Díaz Cabal

La cultura de la violación nos ha perseguido desde antes de la mitología grecorromana. Los mitos como el de Perséfone en el que se narra, con todo tipo de detalles, una violación han sido parte del imaginario colectivo y de la herencia cultural de occidente. Ahora se están revisando todos estos referentes con las gafas violetas puestas. El feminismo hace una crítica exhaustiva a la cultura de la violación en todas sus vertientes. A raíz de los casos de violaciones múltiples en España, el feminismo se ha reapropiado de algunos términos y 'la Manada' se ha dado la vuelta. Esta mezcla es lo que da título a Perséfone se encuentra a la Manada. El trasluz de la violación, de Natalia Fernández Díaz Cabal. En la obra, la autora crea un hilo conductor entre ambos sucesos a través de la violación. Fernández analiza la violación desde una perspectiva histórica y cultural para darle a la cultura de la violación una mirada transversal. De este modo, la autora nos acerca a un concepto al que nos hemos enfrentado como sociedad en muchas ocasiones últimamente de un modo alejado a la opinión.

'No soy un hombre fácil', dirigida por Éleonore Pourriat

No soy un hombre fácil, una película de Netflix estrenada en 2018, atraviesa los clichés machistas a través de la historia de su protagonista, Damien. Damien, interpretado por Vincent Elbaz cree en la superioridad de los hombres hasta que, debido a un accidente, despierta en un mundo dominado por mujeres que reproducen las actuaciones machistas de los hombres pero siendo ellas las beneficiadas. A partir de ese momento, Marie-Sophie Ferdane encarna a Alexandra, que es una jefa sexista que hace pasar a Damien por momentos de acoso y discriminación como los que las mujeres sufren habitualmente.

A través del humor, la directora de la película, Éleonore Pourriat presenta un mundo en el que los roles de género se invierten y son las mujeres las que practican el sexismo hacia los hombres. La obra, ideal para personas que se están adentrando al feminismo, hace un recorrido por alguna de las muchas situaciones a las que las mujeres se enfrentan por el hecho de ser mujeres.

'Cartas a las mujeres de España', de María de la O Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra

Cartas a las mujeres de España volverá a recorrer las librerías españolas de la mano de la Editorial Renacimiento. La obra se publicó por primera vez en el año 1916, ahora, más de cien años después, vuelve la obra de María de la O Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra. infoLibre adelantó el 23 de noviembre una prepublicación de una de las cartas que llegará a las librerías el próximo 29 de noviembre.

En la obra, se presenta el feminismo como una idea lógica "de cualquier ser humano", como una actitud natural. Se define al feminismo como corriente con el objetivo de liberar a la mujer de la ­cárcel de la domesticidad y ofrecerle los medios para participar sin restricciones en el devenir social y político de la Humanidad. Pese a su año de primera publicación, el libreo sigue siendo un referente y muy actual a día de hoy. Otra de las ideas que se presentan en el libro es la creación de un espacio único para las mujeres. Un club de mujeres que diez años después, en 1926, se hizo realidad con la inauguración del Lyceum Club Femenino, en el que mujeres se reunían para formarse, salir del espacio privado y desarrollar su vida social. Esta idea sigue presente en la actualidad: espacios seguros, zonas de las manifestaciones exclusivas para mujeres... Sin embargo, María de la O Lejárraga no firmó nunca su producción literaria, aunque la compartió con su marido, Gregorio Martínez Sierra.

'Creedme' ('Unbelievable')

Esta miniserie de Netflix cuenta a lo largo de sus 8 episodios la historia real de Marie. La historia se basa en el artículo Una increíble historia de violación (An Unbelievable Story of Rape) de Ken Armstrong y T. Christian Miller. El artículo fue el ganador del Premio Pulitzer de 2016 por ser el mejor Reportaje explicativo. La serie trata de una adolescente que acusada de presentar una denuncia falsa sobre haber sido violada. Desde ese momento, la serie muestra el calvario al que están sometidas las víctimas al no ser creídas.

Se pone de manifiesto la presión hacia las víctimas a contar todos los detalles de la violación una y otra vez, la puesta en duda de sus testimonios, el desamparo al que en ocasiones quedan sometidas... Creedme muestra un proceso judicial que no cree a una víctima de violación y las consecuencias a las que ella se enfrenta por ello (psicológicos y sociales). Volver a esta serie estrenada en 2019 tiene sentido en un momento en el que la ley de solo sí es sí está siendo tan cuestionada en España.

'Lectura fácil' dirigida por Alberto San Juan

La obra de teatro Lectura fácil es una adaptación de Alberto San Juan de la novela homónima de Cristina Morales, entrevistada por infoLibre en 2018, con el mismo título. La obra versa sobre la historia de cuatro mujeres: Nati, Patri, Marga y Ángeles. Las cuatro padecen discapacidad intelectual y comparten un piso tutelado. Las cuatro se han de enfrentar a situación de dominación por parte de otros y discriminaciones constantes. Todo esto se enmarca en una ciudad de Barcelona (Madrid en el montaje teatral) que presenta un contexto convulso: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los ateneos anarquistas y el arte políticamente correcto.

La obra de teatro tiene pases desde el 18 de noviembre hasta el 8 de enero del próximo 2023 en la sala grande del Teatro Valle-Inclán. Se presenta como una versión libre de la novela y se presenta en la nota del director como "un relato sobre el deseo de vivir y las dificultades de llevarlo a cabo en un sistema diseñado contra lo vivo. Un sistema que determina qué es la vida, quién puede vivirla y cómo".

'Cinco lobitos' de Alauda Ruiz de Azúa

Un imprescindible del cine español de 2022 es Cinco lobitos con el guion y la dirección de la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa. En su ópera prima habla de la maternidad de una mujer de 35 años. Amaia, la protagonista interpretada por Laia Costa, es una madre primeriza que, una vez se convierte en mamá, se da cuenta de que no sabe muy bien cómo hacerlo. Esta realidad a la que muchas mujeres se enfrentan hace que vuelva a casa de sus padres para repartir la responsabilidad.

La ahora madre se da cuenta, una vez allí, de que la maternidad no es lo único a que enfrentarse, sino que también tendrá que lidiar con ser hija. La maternidad también es un tema en auge dentro del feminismo. En obras como Cinco lobitos o La Maternal se explora sobre ella, pero también en el panorama musical se ha notado su presencia de la mano de cantantes como Rigoberta Bandini, en la que explora, precisamente, ser madre y ser hija con canciones como Ay, mamá o Canciones de amor a ti.

'Red Cunt' de Toti Baches

La película documental y de animación Red Cunt de la catalana Toti Baches trata de romper todos los tabúes que rodean a la menstruación. A lo largo de la obra, se reflexiona sobre qué pasaría si los que padeciesen de la menstruación fuesen en su mayoría hombres.

Baches explica que la idea surgió cuando su pediatra aconsejó a su hija que escondiese las compresas y los tampones en la mochila durante el colegio. Según explicó a infoLibre, "cuando les viene la regla por primera vez sería bonito que, si quisieran, las chicas pudieran llegar al colegio y decir eh, ya la tengo, mira qué bien. Pero no, es todo tan vergonzoso que hay que esconderlo". Esconder tampones y compresas en el colegio es una práctica habitual y extendida en la infancia. Pero no es el único problema que rodea a estos productos. Hasta septiembre de 2022, unos productos que usan la mitad de la población española, no estaban considerados de primera necesidad.

El largometraje de Baches ayuda a poner el foco en las personas menstruantes y en todo lo que les rodea como la sangre, la primera menstruación o la exploración de la vulva.