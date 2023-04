“La ley es un cuento si no hay consentimiento”: Rosell arropa la protesta contra la reforma del 'sólo sí es sí'

“Basta ya de justicia patriarcal”. "No es jolgorio, es violación”. Una manifestación frente a la sede del Ministerio de Justicia convocada este miércoles contra la propuesta de reforma de la ley del sólo sí es sí, que se aprobará previsiblemente este jueves en el Congreso, reunió a dos centenares de asistentes, mayoritariamente mujeres. Los colectivos feministas que convocaron la concentración publicaron este lunes un manifiesto crítico hacia la propuesta presentada por el PSOE y apoyada por el PP.

Esta manifestación de carácter simbólico, según las convocantes, se presenta por ellas como la primera de un ciclo de protestas para garantizar que los derechos de las mujeres y los avances que se han conseguido en los últimos años no se echen a perder. En la concentración se pudieron ver pancartas con eslogans como “Libres y con derechos: el consentimiento no se negocia” o “Cuerpos libres contra el patriarcado”. Estaban presentes miembros de varios colectivos, como Asamblea Feminista de Madrid. “A pesar de que no haya podido venir mucha gente, el manifiesto tiene ya muchas firmas, y están llegando muchas más”, tal como destacó una miembro del colectivo.

En apoyo a la protesta han acudido varios cargos públicos. Victoria Rosell, delegada de Gobierno contra la violencia de género, señaló que “es una pena que vaya a haber tres códigos penales en tres meses. A ver si conseguimos que esto se revierta porque es un paso atrás”. También ha asistido Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid.

“Fue necesario verbalizar el no para conquistar el sí”

El manifiesto Consentimiento NO SE TOCA se centra en la importancia del concepto del consentimiento, que es la clave de la vigente Ley de Libertad Sexual. Con la propuesta de reforma de la parte penal de la ley, que se aprobará este jueves en el Congreso, se reduce, a juicio de las firmantes, “el papel que juega el consentimiento en la definición de estas violencias”. Se plantea, denuncian, cambiar la propia definición y significado del abuso sexual. Y se vuelve a centrar el foco en la violencia y la intimidación a la hora de considerar una violación como tal. Es decir, el elemento de la violencia volvería a ser el el clave –o el único– para considerar que se ha violado la libertad sexual. Por ello, se estaría retrocediendo en los avances que han conseguido las mujeres de pasar del “no es no” al “sí es sí”.

“Volvemos a lo de antes, como cuando nos quejamos por la sentencia de la Manada”, comentó una de las manifestantes. “Es indignante que estemos dando un paso hacia atrás, con estas modificaciones volveríamos a la definición que estaba en el Código Penal de 2015".

"Sencillamente salimos a la calle a reivindicar los derechos de las mujeres como hemos hecho siempre. Estaremos aquí exigiendo que esos derechos se cumplan. Ahora y siempre. Lo hemos hecho antes y lo vamos a seguir haciendo. Queremos que se mantenga el consentimiento como el punto central de la ley", han expresado las portavoces de la Comisión 8M Ana Hernando y Jimena López en declaraciones a Europa Press.