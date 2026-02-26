El Ministerio de Ciencia pedirá en el patronato del CNIO el cese del gerente por presunto acoso sexual

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará este viernes en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que se proceda al cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por un presunto caso de acoso sexual.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Diana Morant, después de conocerse las informaciones publicadas por el diario ABC sobre un presunto caso en el citado centro.

El Ministerio condena de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO". "Por ello, el ministerio solicitará mañana en el patronato del CNIO, que se proceda al cese del gerente de la institución", han agregado las mismas fuentes.

ABC publica que el CNIO investiga una denuncia de la exsecretaria general Laura Muñoz. Siempre según el citado periódico, Muñoz presentó el 11 de noviembre de 2025, cuando era secretaria general, una queja en el área de Recursos Humanos contra el gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, le hicieron sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones.

Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada, pero "la situación se volvió tensa y desconcertante". "Mientras se producían todas estas situaciones laborales (...), el gerente me escribía con frecuencia por WhatsApp", que es donde surgieron las conversaciones denunciadas, detalla el diario. "Este canal que inicialmente se utilizó para cuestiones laborales, acabó siendo usado por su parte para enviarme fotografías, vídeos y comentarios sobre su vida privada", relata Muñoz.

Con el tiempo, el contenido de los mensajes fue derivando hacia cuestiones cada vez más personales, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica".

El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba: "Este año llevo catorce", recoge el ABC.

Según fuentes conocedoras del caso, Diana Morant se ha enterado del contenido de la denuncia por la información de este diario, "nunca antes" había tenido acceso al mismo. Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre.

Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato del CNIO acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que pasaría por la destitución del todavía alto cargo que ostentaba Juan Arroyo en el área económica, tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano rector dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura incluía también el cese en sus puestos de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz.

La decisión se produjo a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos.