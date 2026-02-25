El PSOE expedienta al alcalde de Almussafes por "menospreciar" a la mujer que le denunció por acoso

El Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente contra el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Fuentes del PSPV-PSOE han explicado a EFE que esa "amenaza velada" contra la líder de los socialistas valencianos hace referencia a unas declaraciones en las que el alcalde habría dicho: "Juro que como le pase algo a mi familia, Diana Morant se las verá conmigo".

Las mismas fuentes han señalado que el expediente también se ha abierto por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde ha reconocido que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, mantiene el cargo de alcalde de Almussafes y su acta en el grupo socialista, por lo que tiene que responder a la disciplina interna del partido, según las mismas fuentes socialistas, que también han dicho que son "varias" las denuncias por acoso sexual presentadas internamente contra el alcalde.

El alcalde, por su parte, en declaraciones a EFE, ha negado las acusaciones de acoso y asegura que no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte del PSOE de que se haya presentado una segunda denuncia contra él.

De hecho, ha remitido un burofax a la dirección nacional del PSOE, al que ha tenido acceso EFE, para que le informen de la existencia o no de esa segunda denuncia "con el fin de ejercitar, si fuera necesario, el derecho de defensa".

González ha asegurado que toda esa situación obedece a una guerra interna del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, "que está abierto en canal", según ha dicho.

Los casos machistas sacuden al PSOE en pleno arranque del ciclo electoral Ver más

En una carta abierta publicada en sus redes sociales González ha señalado que "la denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado, sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo" contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

"Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado", afirma el alcalde, y añade que luchará "en todos los frentes posibles" para defender su honor y su imagen.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, ha manifestado que ella va a estar siempre "del lado de la víctima".