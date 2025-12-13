El alcalde de Almussafes (Valencia) dimite de sus cargos en el PSOE ante las denuncias de acoso

Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia), vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica, ha anunciado este sábado la suspensión de su militancia en el partido y la renuncia a sus cargos orgánicos. No obstante, González continuará al frente de la alcaldía. La decisión se produce tras la reciente acusación de acoso sexual, que el propio alcalde atribuye a una "venganza”.

En un comunicado de Instagram, Toni González continua defendiendo la falsedad de la denuncia y explica la razón de su dimisión: "Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón".

El valenciano continuará trabajando en la alcaldía de Almussafes, a través del Grupo Mixto Municipal.

La denunciante, una militante valenciana, ha denunciado a González por acoso sexual a través del canal habilitado para ello y que centraliza la sede central del PSOE. Además, también ha interpuesto una denuncia por acoso laboral. Ambos hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. La militante ha presentado las denuncias en el canal Antiacoso de los socialistas y en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. Fuentes de Ferraz aseguraban este viernes que aún no se habían tomado medidas contra González, según eldiario.es.

“Que la relación no fue consentida lo tendrá que demostrar”, ha declarado el alcalde a El País. Además, ha añadido: “Aprovechando ahora el momento ha presentado la de acoso laboral”.

Toni González es alcalde de Almussafes desde 2015 y además desempeña la concejalía de Industria y Empleo; a nivel orgánico, forma parte de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, desde el pasado mes de abril, y es uno de los cuatro vicesecretarios, que se encarga en concreto del área de Políticas Institucionales y Coordinación Territorial.