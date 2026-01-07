Pilar, de 38 años, primera víctima mortal por violencia de género de 2026

Pilar, de 38 años y asesinada presuntamente por su expareja el pasado domingo día 4 en Quesada (Jaén), es la primera víctima mortal de la violencia de género en España en 2026 y la número 1.342 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este miércoles la naturaleza machista del crimen y ha informado de que existían denuncias por maltrato contra el presunto feminicida, que fue detenido. El cuerpo sin vida de Pilar fue encontrado en un paraje de Los Molinos, cercano al centro de Quesada.

Pilar, que fue asesinada con un arma blanca, tenía una orden de alejamiento en vigor contra el hombre, del que se había separado hace un año.

El pasado día 6 otra mujer, Grazina, de 43 años, fue asesinada a manos de su marido, que luego se quitó la vida. Esta es la segunda víctima por violencia machista en lo que llevamos de año. En el sistema de protección a las víctimas de este tipo de violencia machista, Viogén, constaba una denuncia de la víctima contra su marido, un ciudadano de 35 años, pero aparecía como archivada, según adelantaron a EFE fuentes de la investigación. El TSJC ha confirmado que esa alerta del sistema Viogén se activó por unos hechos ocurridos en 2024.