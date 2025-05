El Supremo ratifica la condena por agresión sexual para el exdirector de Catalunya Ràdio

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año de cárcel y otros dos de libertad vigilada a Saül Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio y de la Agència Catalana de Notícies (ACN), por los tocamientos a una redactora del digital Principal que dirigía, en una cena de empresa en diciembre de 2022.

En un auto, avanzado por TV3 y al que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de Gordillo contra la sentencia dictada en noviembre de 2024 por el Juzgado de lo Penal número 7 de Barcelona por un delito de agresión sexual, y que posteriormente fue ratificada íntegramente por la Audiencia de Barcelona en febrero de 2025.

La sentencia consideró probado que Gordillo tocó las partes íntimas de una periodista del medio que dirigía, sin su consentimiento expreso, en la discoteca adonde habían acudido junto a otros compañeros de la redacción tras la cena de Navidad de empresa, en diciembre de 2022.

La condena a Gordillo incluye también la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad que comporte un contacto regular y directo con menores de edad durante un periodo de dos años y le prohíbe acercarse a la víctima a menos de mil metros y comunicarse con ella durante dos años.

La agresión sexual ocurrió la madrugada del 1 de diciembre de 2022, tras una cena de Navidad, cuando varios trabajadores del diario digital Principal, entre ellos Gordillo y la víctima, que entonces tenía 23 años -27 menos que el acusado- y que llevaba apenas tres meses en este medio, se dirigieron a la sala de fiestas Apolo de Barcelona. Una vez allí, Gordillo se acercó de forma "furtiva" a la víctima y, tras bajar su mano por la espalda de ella, le agarró las nalgas y trató de buscar sus genitales, aunque no los pudo alcanzar de forma directa por la ropa que llevaba la chica.

Un minuto después, Gordillo se acercó de nuevo a la joven por la espalda y, con la mano izquierda por debajo del camal del pantalón corto que llevaba la chica, llegó hasta sus genitales, y le colocó los dedos entre las medias y el pantalón con intención de masturbarla. La víctima continuó en la barra del local, "en una clara disociación cognitiva", según la sentencia, y no fue hasta pocos minutos después cuando "reaccionó" y, en un "evidente estado de nerviosismo, ansiedad y desconcierto" explicó a sus compañeros lo que había ocurrido.

La defensa de Gordillo había alegado en su recurso que el relato sobre los hechos que la sentencia consideró probado no era "suficiente" para la condena impuesta por un delito de agresión sexual, ya que aquel contenía "notables imprecisiones y vacíos descriptivos". Según el Tribunal Supremo, la defensa no ha cumplido los requisitos legales "debidamente" para interponer el recurso, ya que no concreta los argumentos contra la sentencia condenatoria, más allá de aducir esas "notables imprecisiones".

Gordillo tiene otra causa abierta a raíz de la denuncia que presentó contra él una segunda redactora de Principal por agredirla sexualmente la misma noche, cuando la llevaba a casa en coche tras la cena de empresa, en un caso en que la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel.