31 de marzo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Continúan los ataques en Kiev, en Chernihiv y en el Donbás pero cesan en Mariupol

Las tropas rusas han continuando bombardeando la zona del Donbás, en el este de Ucrania, con armamento pesado. Además, han persistido los ataques en los alrededores de Kiev y en otras ciudades como Chernihiv, al norte, y Járkov, al este. Las distintas administraciones regionales han asegurado que casi toda Ucrania continúa bajo los ataques de las fuerzas rusas, pese a que el Kremlin asegurase hace casi una semana que su ofensiva iba a disminuir sobre la capital y otras ciudades importantes, según ha informado la agencia Urkrinform.

Por otra parte, se ha decretado esta mañana un alto al fuego a partir de las 10:00, hora local, para evacuar a los civiles de Mariupol. Las autoridades ucranianas han estimado que unos 75.000 ciudadanos han sido evacuados a través de los corredores humanitarios y han informado de que otros 100.000 civiles están a la espera para salir de forma segura. La vice primera ministra de Ucrania y ministra de Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados, Irina Vereshchuk, ha explicado que las personas que esperan salir de Mariupol necesitan "desesperadamente" todos los suministros posibles, tanto ucranianos como los del resto del mundo.

La OTAN acusa a Putin de "mentir repetidamente" sobre la retirada de tropas

Ante estos ataques, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha afirmado en una rueda de prensa en Bruselas que Rusia no está retirando sus tropas del cerco de Kiev para concentrarse en el Donbás, sino que están reposicionándose. “Hemos oído las declaraciones recientes de que Rusia rebajará sus operaciones militares en Kiev y el norte de Ucrania. Pero Rusia ha mentido continuamente sobre sus intenciones. Así que solo podemos juzgar a Rusia en función de sus acciones, no de sus palabras", ha indicado. Stoltenberg ha añadido que desde la OTAN esperan que el Ejército ruso lleve a cabo ofensivas militares "que traerán incluso más sufrimiento", además de que esperan que Rusia termine ya "esta guerra sin sentido", retire sus tropas y se una "a las conversaciones con buena fe”.

Por otra parte, EEUU y Reino Unido han indicado que creen que los asesores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, no le cuentan la verdad sobre la guerra. En ese sentido, han explicado que Putin ha recibido información falsa o incompleta por parte de sus asesores, tanto antes como durante la invasión en Ucrania. Esto habría desencadenado tensiones en el círculo de Putin, especialmente al responsable de Defensa, Serguéi Shoigú.

La ONU crea una comisión para investigar los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania

El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas, ha anunciado que crearán una comisión para investigar los crímenes de guerra y otros abusos cometidos durante la invasión rusa de Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero. La comisión estaría formada por tres personas: Erica Messe, de Noruega (la presidenta), Jasminka Dzumhur, de Bosnia y Herzegovina; y Pablo de Greiff, de Colombia, cuyo papel será el de "establecer los hechos, las circunstancias y las causas profundas de tales violaciones y abusos".

En concreto, la comisión deberá "recopilar, resumir y analizar pruebas de violaciones y abusos, incluido el género, y registrar y almacenar sistemáticamente toda la información, documentación y pruebas, incluidas entrevistas, testimonios de testigos y pruebas forenses, de conformidad con los estándares del Derecho Internacional", ha explicado Villegas en un comunicado de la ONU.

Putin amenaza con cortar desde este viernes el envío de gas a los países que no paguen en rublos

Putin ha firmado este jueves un decreto por el que los países "hostiles" deberán pagar en rublos el suministro de gas a partir de este viernes. Esta medida ha llegado como respuesta a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania. Los países compradores deberán tener en bancos rusos cuentas con rublos, pues no se aceptarán pagos en otras monedas.

El líder ruso también ha amenazado con suspender los contratos si no se siguen estas nuevas normas, según han informado las agencias oficiales rusas. Putin ha justificado sus acciones como una medida ante el bloqueo de Estados Unidos y la Unión Europea. En este sentido, ha reivindicado "el derecho a la libertad de Rusia", que en su opinión estaría siendo castigada por no "sacrificar sus intereses y valores tradicionales". No obstante, desde Moscú han asegurado que cumplirán con el suministro y el precio.

Sánchez prevé que casi 70.000 ucranianos tengan en España el estatus de protección temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que casi 30.000 ucranianos y ucranianas que han llegado a España tienen ya el estatus de protección temporal activado por la Unión Europea. También ha confirmado que, "en muy pocos días", esta cifra aumentará a cerca de70.000 refugiados.

Así lo ha indicado Sánchez este jueves en una comparecencia a los medios tras su visita al centro de acogida de refugiados en la Ciudad de la Luz, en Alicante. Allí ha tenido la oportunidad de conocer las labores de recepción, atención y derivación de los ciudadanos ucranianos que huyen de la invasión de su país.