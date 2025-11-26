Las aerolíneas incumplen el plazo máximo dado por Maduro para retomar su actividad en el país latino

El plazo de 48 horas que otorgó el Gobierno de Venezuela a las aerolíneas para que retomen sus operaciones en el país suramericano terminó este miércoles, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado su decisión de revocar los permisos de "vuelo permanente" o hayan anunciado algún otro tipo de sanción.

Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como Tap, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines han anunciado la suspensión de sus vuelos tras la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense. La Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU emitió una alerta el pasado viernes instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región". Este aviso coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro advirtió este martes a las aerolíneas que tenían hasta las 12h hora local (17h hora española) de este miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de vuelo. Sin embargo, las compañías aéreas españolas consultadas por EFE dicen que, ante todo, priman la seguridad y siguen las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) que pidió no sobrevolar el país latinoamericano y parte del Caribe.

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto afectados por las cancelaciones de vuelos con las líneas Iberia, Plus Ultra y Air Europa. Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan hacia Madrid con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también anunciaron la suspensión de sus vuelos hasta el 1 de diciembre, tras la recomendación de AESA.

Amenaza de intervención por parte de EEUU

El pasado lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a Maduro de "terrorista". Altos cargos del gobierno de Venezuela, además del presidente, han sido incluidos en una lista que les designa oficialmente como miembros de una organización terrorista internacional. Esto, sumado a la inclusión del Cartel de los Soles en la lista del Departamento de Estado, permite que EEUU tenga mayor libertad para realizar futuras operaciones militares contra el régimen de Maduro dentro del territorio venezolano.