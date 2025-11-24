Trump declara a Maduro "terrorista" y da un paso más para realizar futuras acciones contra Venezuela

La tensión entre el gobierno de EEUU y Venezuela sigue aumentando después de que este mismo lunes el presidente estadounidense Donald Trump haya declarado al presidente venezolano Nicolás Maduro "terrorista". Altos cargos del gobierno de Venezuela, además de Maduro, han sido incluidos en una lista que les designa oficialmente como miembros de una organización terrorista internacional. Esto, sumado a la inclusión del Cartel de los Soles en la lista del Departamento de Estado, permite que EEUU tenga mayor libertad para realizar futuras operaciones militares contra el régimen de Maduro dentro del territorio venezolano.

Esta tensión que se respira en aguas del Caribe viene de largo, pero esta semana pasada se vio incrementada después de la incorporación a estas aguas del portaaviones Gerald Ford (el más grande del mundo), con la excusa de la lucha contra el narcotráfico en lo que se conoce como la Operación Lanza del Sur, llevada a cabo por el ejército estadounidense.

Las líneas aéreas internacionales ya han suspendido su actividad sobre Venezuela ante la posibilidad de una escalada en el conflicto, y cuatro altos cargos de la Administración Trump, han asegurado a la agencia Reuters que el comienzo de la segunda fase de la operación es inminente.

Por su parte, Washington no ha confirmado ningún movimiento. Mientras tanto, Maduro desplegó hace semanas a 200.000 militares para afrontar la "amenaza" de EEUU, según informó el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino. Estados Unidos, sostiene que el despliegue militar que lleva meses realizando en el Caribe solo tiene como objetivo combatir el narcotráfico. Pese a ello, los distintos ataques a supuestas narcolanchas se ha saldado ya con la vida de 83 personas.

Este nuevo paso del gobierno norteamericano "da a nuestro Departamento más herramientas para ofrecerle opciones al presidente”, declaró el pasado jueves el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth. En agosto de este año, EEUU dobló la recompensa que ofrece hasta llegar a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y aunque esta calificación no autorice per se al uso de fuerza militar por parte del ejército norteamericano, el gobierno de Trump lo ve como una posible vía para futuras acciones en territorio venezolano.