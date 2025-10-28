EEUU mata a 14 personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informa EFE.

"Ayer, siguiendo instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental", escribió el jefe del Pentágono en X.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. "Un total de catorce narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente", agregó.

"Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses", especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) inició "inmediatamente" los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

"Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", indicó.

Hegseth aseguró que los "narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda": "Serán tratados de la misma manera", añadió.

Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que el Gobierno de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico. nLos ataques estadounidenses se han cobrado cerca de sesenta vidas.

Según explicó, los aparatos de inteligencia estadounidenses "conocían las cuatro embarcaciones" ya que estas "transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos".

El ataque se llevó a cabo en "aguas internacionales" del océano Pacífico, frente a costas de Colombia. Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EE.UU. y Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Washington ha ordenado uno de los despliegues militares en el Caribe más grande de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se suma el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono ordenó desplegar el pasado viernes y está en camino.