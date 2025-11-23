Todos los vuelos desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hacia Venezuela de este lunes, cancelados

Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes, del aeropuerto de Madrid-Barajas, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de sus vuelos al país figura Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

Air Europa, que también opera vuelos al país caribeño, no ha procedido aun a la cancelación ya que el primer vuelo previsto es para el próximo martes 25 y un portavoz de la compañía ha explicado a EFE que están "monitorizando la situación".

Iberia, que realiza cinco vuelos semanales a Venezuela -el primero de ellos previsto para el lunes-, fue la primera en acordar la suspensión.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.