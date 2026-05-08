Amnistía exige la liberación “inmediata e incondicional” del activista hispano-palestino Saif Abukeshek

Amnistía Internacional ha reclamado la “liberación inmediata e incondicional” de Saif Abukeshek, activista de origen palestino con nacionalidad sueco-española, y del activista brasileño Thiago Ávila, detenidos por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa internacional de apoyo a la población palestina y de denuncia del bloqueo sobre Gaza.

La organización de derechos humanos ha denunciado que ambos permanecen privados de libertad sin cargos formales y ha alertado de las condiciones de su detención. Según ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, “Israel ha presentado una lista de acusaciones sin fundamento, pero no cargos formales”. Beltrán ha afirmado además que esta situación “pone de relieve las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel”.

Los dos activistas comparecerán el próximo domingo 10 de mayo ante el Tribunal de Distrito de Beer Sheva, después de que un tribunal de Ashkelon prorrogara durante seis días su detención sin juicio ni imputación formal.

Denuncias de torturas y abusos

La defensa legal de ambos corre a cargo del Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), que ha denunciado amenazas, torturas y malos tratos durante el tiempo que permanecen bajo custodia israelí. Entre las denuncias recogidas figuran intimidaciones, abusos psicológicos, golpes, aislamiento en celdas con la luz encendida las 24 horas, amenazas de muerte durante interrogatorios prolongados y traslados y revisiones médicas realizados con los ojos vendados.

Tanto Saif Abukeshek como Thiago Ávila mantienen actualmente una huelga de hambre en protesta por su situación. En el caso del activista hispano-palestino, además, ha dejado también de ingerir líquidos, una circunstancia que incrementa la preocupación sobre su estado de salud.

En declaraciones a infoLibre, la esposa de Saif Abukeshek, Sally Issa, ha asegurado que la situación de ambos activistas está completamente ligada. “Ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final”, ha afirmado. Issa, de origen sirio y nacionalidad sueca, ha explicado que mantiene contacto con Lara, esposa de Thiago Ávila, y destaca la coordinación entre los gobiernos de España y Brasil para exigir la liberación de ambos detenidos.

Issa ha relatado además las dificultades que atraviesa su marido durante la detención. Según ha contado a infoLibre, Saif apenas tenía acceso a agua potable, una de las razones por las que ha decidido dejar de beber. “Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible”, ha denunciado. La esposa del activista asegura haber trasladado esta información directamente al equipo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La mujer del activista palestino-español también valora el respaldo recibido por parte del Ejecutivo español. “El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales”, ha sostenido en la conversación con infoLibre.

Amnistía Internacional ha recordado el historial de abusos documentados contra personas palestinas detenidas por Israel y ha mostrado una especial preocupación por el caso de Saif Abukeshek, nacido en el campo de refugiados de Askar, en Nablus, en la Cisjordania ocupada. Abukeshek reside desde hace unos veinte años en España y vive actualmente en Barcelona junto a Sally Issa y sus tres hijos.

En la entrevista con infoLibre, su esposa ha descrito, además, el impacto de la detención sobre la familia. “Lo que más me duele son nuestros hijos”, ha dicho. El mayor, de ocho años, conoce ya la situación de su padre, mientras que el hijo mediano cumplió seis años el mismo día de la detención y no pudo hablar con él.

Una respuesta internacional necesaria

Amnistía Internacional también ha instado al Gobierno español a mantener la presión diplomática y la asistencia consular al activista. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó públicamente a Israel de “violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen” y reiteró su petición a la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel.

Sally Issa, esposa del español de origen palestino preso en Israel: "Ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale" Ver más

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado en dos ocasiones a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladarle la “más enérgica condena” del Ejecutivo español por la detención del activista y exigir su liberación. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Saif Abukeshek recibe asistencia continuada y visitas diarias del consulado español.

Los hechos se remontan al pasado 30 de abril, cuando el ejército israelí interceptó al menos 22 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y detuvo a unas 180 personas tripulantes en aguas internacionales cerca de Grecia. Según la información disponible, Israel bloqueó además los canales de comunicación de la flotilla, impidiendo la coordinación entre barcos y la solicitud de ayuda.

Amnistía Internacional considera que la interceptación de la flotilla y la posterior detención de decenas de activistas constituyen una violación del derecho internacional. La organización reclama además el levantamiento inmediato del bloqueo sobre Gaza y pide a la comunidad internacional “medidas concretas” para poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina.