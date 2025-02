Las 'big tech' de Silicon Valley aumentaron beneficios en vísperas de Trump y de DeepSeek

Las grandes tecnológicas estadounidenses -Apple, Alphabet, Tesla, Meta, Microsoft, y Amazon- aumentaron sus beneficios en los últimos meses de 2024, cuando aún no se cernía sobre ellos la sombra del presidente Donald Trump ni tampoco la amenaza de la aplicación china DeepSeek. En 2024, los gigantes de la tecnología reportaron un aumento general en sus beneficios, impulsado sobre todo por sus avances en materia de inteligencia artificial (IA), aunque en algunos casos sus previsiones para este año o su rendimiento en determinados negocios decepcionaron a los inversores, según EFE.

Es el caso de Amazon, que pese a incrementar este año su beneficio neto un 95 % (hasta 59.248 millones de dólares), su pronóstico de ventas para el primer trimestre de 2025 no cumplió con las expectativas de los analistas.

Del mismo modo, Alphabet -propietaria de Google y Youtube-, aumentó su beneficio neto un 36 % interanual (hasta 100.118 millones de dólares) pero registró un crecimiento de su división en la nube menor del esperado en Wall Street.

Por su parte, Apple, que divulgó sus resultados del primer trimestre fiscal de 2025 -no sigue el calendario natural-, registró unas ganancias de 36.330 millones de dólares, un 7 % más interanual.

Mientras, Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- aumentó sus beneficios un 59 % en 2024, hasta 62.360 millones de dólares, y por su parte Microsoft reportó unos beneficios acumulados de 48.775 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025, un 10 % más.

En el caso de Tesla, propiedad del magnate y miembro de la Administración Trump, Elon Musk, la compañía automovilística no corrió tanta suerte y vio reducir sus beneficios netos un 52,7 % en 2024, hasta 7.091 millones de dólares.

Trump, un arma de doble filo

Tras el aumento de sus beneficios, está por ver cómo afectará el apoyo cada vez más visible de estas compañías a Trump en su segundo mandato, cuando en su primer mandato marcaron más bien distancias con él. Y es que Elon Musk, el fundador de Amazon Jeff Bezos y los CEOs de Apple (Tim Cook), Meta (Mark Zuckerberg) y Google (Sundar Pichai) se sentaron en primera fila para ver a Trump asumir la presidencia, mientras el fundador de OpenAI, Sam Altman, lo observaba desde una zona 'menos vip'.

Cabe destacar, además, otros aspectos como el abandono de los controles de contenidos que se manifiesta, por ejemplo, en que Meta permite ahora que en sus redes sociales se llame "enfermos mentales" a las personas LGTBI.

La simpatía de estos gigantes con Trump no es casualidad, pues se beneficiarán si el gobierno del republicano es indulgente con respecto a la regulación y a la aplicación de las leyes antimonopolio, tal y como destaca el medio especializado The Verge. No obstante, la política arancelaria de Trump sí podría hacer mella en las tecnológicas, en especial los aranceles del 10 % que entraron en vigor esta semana en China.

Según los analistas de S&P Global Ratings, la importación de los principales productos tecnológicos que proceden de China, como celulares, computadoras y tabletas, representan más del 75 % de las importaciones de EEUU a nivel mundial.

La amenaza de DeepSeek

Si bien los buenos resultados generales de las tecnológicas estuvieron apoyados por sus avances en IA, sus cifras son anteriores a la irrupción de la aplicación china DeepSeek en el mercado, que destaca por su interfaz de código abierto y sus bajos costes. La popularidad de DeepSeek afectó especialmente al fabricante de semiconductores Nvidia -que publicará sus resultados del último trimestre y acumulados el próximo 26 de febrero-, que ha llegado a perder 600.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

La aplicación china, entrenada con un presupuesto muy inferior a la inversión de los estadounidenses para entrenar sus modelos, ha sembrado el temor en empresas como Nvidia a sufrir una caída en la demanda de sus productos. Pese a todo, algunos de los magnates tecnológicos han aplaudido a DeepSeek, como Sam Altman, que calificó a la IA china como "impresionante", e incluso Amazon la ha incorporado en su servicio de nube Amazon Web Services (AWS).