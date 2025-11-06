Bruselas dice que no tiene la intención de bloquear a Shein en la UE tras su suspensión en Francia

La Comisión Europea aseguró este jueves que no tiene la intención de suspender "ninguna plataforma" de comercio electrónico a nivel europeo, después de que el Gobierno francés iniciase ayer el procedimiento para bloquear temporalmente la web de la compañía china Shein, informa EFE.

El portavoz de política digital del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, recordó que Bruselas mantiene abierta una investigación sobre Shein por la venta de productos ilegales, en el marco de la ley de servicios digitales (DSA), que obliga a las plataformas digitales a eliminar con rapidez este tipo de contenido.

Sin embargo, "no tenemos la intención de suspender ninguna plataforma a nivel europeo", continuó Regnier, quien recordó que la DSA actúa bajo el principio de proporcionalidad, por lo que esa posibilidad "es el último recurso".

"Hay muchos contenidos legítimos en estas plataformas. Por el hecho de que circulen ciertos tipos de bienes ilegales no puedes bloquear de repente una plataforma", recalcó el portavoz.

La ministra delegada para Asuntos Digitales de Francia, Anne Le Henanff, se reunió este jueves en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, quien al término del encuentro dijo que "el contenido ilegal no tiene cabida en internet".

"El daño en internet no conoce fronteras. Por eso, la DSA es crucial para proteger a todos los usuarios de la UE", escribió Virkkunen en redes sociales.

La posibilidad de bloquear a la firma china para toda la UE deberían tomarla las autoridades irlandesas, precisó el portavoz comunitario, ya que es en Dublín donde Shein tiene su sede para Europa.

La investigación iniciada por Francia

Este miércoles, el Gobierno francés dio a Shein un plazo de 48 horas para demostrar que su contenido en internet cumple la legislación francesa, en plena investigación judicial por su venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas, o de lo contrario podrá emitir una orden de requerimiento digital para suspender su página web.

Por su parte, Shein anunció la suspensión de la venta de productos de vendedores externos en el país galo. La empresa llevó a cabo la medida "tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes".

Ese mismo día, Shein abría en París su primera tienda física, cuya inauguración estuvo protagonizada por una manifestación en contra de los polémicos productos. Paralelamente, se detuvo a un varón en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras incautar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil, que iba remitido a su nombre y había comprado en Shein, según informaron medios franceses.

A principios de esta semana, se abría una investigación contra la entidad y AlieExpress por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica". También se investiga a estas dos plataformas -y a Temu y Wish- por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores".

La polémica ha aterrizado a la arena parlamentaria y varios directivos de la compañía comparecerán en una comisión de investigación en el Parlamento el próximo 18 de noviembre. De hecho, varios diputados de distinto signo anunciaron el pasado miércoles la propuesta de una resolución europea que regule de forma más estricta el sector de la moda rápida.