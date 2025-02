Al menos diez muertos en el tiroteo en un centro educativo para adultos en Suecia

Una decena de personas ha muerto este martes en un tiroteo en un centro educativo para adultos en Örebro (200 kilómetros al oeste de Estocolmo), informó la Policía sueca.

El jefe de la policía de Örebro, Roberto Eid Forest, señaló en rueda de prensa que el presunto autor figura entre los muertos y que no podía precisar el número de heridos, aunque por lo menos ha habido cinco, según informa EFE. De las cinco personas que han sido hospitalizadas, cuatro han sido operadas: dos están estables, una herida grave y otra leve. Ningún agente ha resultado herido en el operativo, aclararon las autoridades.

Según varios tabloides suecos y la agencia de noticias TT, el autor de los disparos se ha suicidado. El tirador además no era conocido por la Policía, que cree que actuó solo y no está relacionado con bandas criminales, además de descartar inicialmente que pueda tener vínculos con organizaciones terroristas. "Seguimos creyendo que tenemos al autor principal, aunque no excluimos que haya más personas vinculadas", ha declarado Forest.

Forest reiteró en la comparecencia que el operativo está abierto y la situación sigue sin estar "clara" y rechazó especular sobre los motivos del autor o si hay más personas involucradas.

Un tiroteo en un instituto de EEUU deja al menos cuatro muertos Ver más

La Policía ha empezado a evacuar varias escuelas próximas en las que se había retenido a profesores y alumnos como medida de precaución, aunque mantiene el cordón de seguridad en la zona. El hospital de Örebro ha vaciado las urgencias y la unidad de cuidados intensivos para atender a los heridos, informó la emisora pública Radio de Suecia.

La escuela Campus Risbergska es un centro de educación para adultos y, según declaró a la televisión pública SVT Lena Warenmark, una de las docentes, a la hora del tiroteo había menos alumnos de los habituales en el recinto porque muchos se habían ido a casa tras finalizar sus exámenes.

"Hoy es un día muy doloroso para toda Suecia. Mis pensamientos están con todos cuya jornada lectiva fue afectada por el terror", declaró a la agencia sueca TT el primer ministro, Ulf Kristersson.