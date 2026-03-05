En directo | Sigue aquí la última hora de la guerra en Irán

10:50 h

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha exigido este jueves altura de miras al PP y le ha pedido que apoye la posición "inquebrantable" del Gobierno en contra de la guerra en Irán y en defensa del derecho internacional.

En un desayuno informativo, Saiz ha subrayado a los populares que la protección de los derechos humanos está en el centro del derecho internacional y, por tanto, no se pueden contraponer con él.

Ha criticado así que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "defienda los derechos humanos fuera" de España, mientras "aquí está alcanzando pactos con ultras que son antagónicos a defenderlos", ha añadido convencida de que la "brújula del Partido Popular" la dirige el líder de Vox, Santiago Abascal.

Pero ha subrayado que, en el contexto geopolítico actual "tan complicado", el principal partido de la oposición debería ponerse al lado del Gobierno.