En directo | Sigue aquí la última hora de la guerra en Irán
La guerra llega a su sexto día con más ataques de Israel en Líbano e Irán. En el país persa ya se contabilizan más de 1.000 muertos. Sigue en directo toda la información sobre la guerra y las reacciones de los líderes políticos internacionales.
10:50 h
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha exigido este jueves altura de miras al PP y le ha pedido que apoye la posición "inquebrantable" del Gobierno en contra de la guerra en Irán y en defensa del derecho internacional.
En un desayuno informativo, Saiz ha subrayado a los populares que la protección de los derechos humanos está en el centro del derecho internacional y, por tanto, no se pueden contraponer con él.
Ha criticado así que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "defienda los derechos humanos fuera" de España, mientras "aquí está alcanzando pactos con ultras que son antagónicos a defenderlos", ha añadido convencida de que la "brújula del Partido Popular" la dirige el líder de Vox, Santiago Abascal.
Pero ha subrayado que, en el contexto geopolítico actual "tan complicado", el principal partido de la oposición debería ponerse al lado del Gobierno.
10:41 h
España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega, ha informado el Ministerio de Defensa.
La fragata se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del ‘Charles de Gaulle’ para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.
Con el despliegue de la 'Cristóbal Colón’ España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental, subraya Defensa.
10:34 h
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este jueves la "consistencia y coherencia" de España en el conflicto en Oriente Medio y ha lamentado que desde la guerra de Irak de 2003 "no se respeta la legalidad internacional".
En declaraciones a su llegada a un desayuno informativo en el que ha presentado a la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Zapatero ha defendido la postura del Gobierno, "siempre de respeto a la legalidad internacional", unas normas que, según ha dicho, no se respetan "prácticamente desde la intervención de Irak".
A su juicio, desde entonces se ha instaurado en el mundo "la era de la violencia y de la fuerza, sin normas", un "error grave" en su opinión.
El expresidente ha recordado que el uso de la fuerza solo puede estar "autorizado" por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como que Estados Unidos fue uno de los impulsores de la Carta de San Francisco (el tratado fundacional de la ONU) tras las "tragedias" de las dos guerras mundiales.
10:26 h
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que el Gobierno está apoyando a las empresas con intereses en Estados Unidos, para que "sean capaces de navegar en este contexto incierto" que comenzó hace un año con la llegada de los aranceles.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó este martes con cortar toda relación comercial con España por la negativa de esta a respaldar el ataque lanzado el pasado sábado, junto con Israel, a Irán.
En una entrevista en la cadena COPE, Cuerpo ha afirmado que 1.600 empresas exportadoras y con intereses en Estados Unidos cuentan con apoyo financiero, inteligencia económica y el respaldo de las oficinas económicas en EE. UU., así como con el contacto con las autoridades americanas.
Ha detallado que España próximamente abrirá dos oficinas comerciales en Boston y Houston "para ayudar a nuestras empresas, a nuestros exportadores, a que se asienten en Estados Unidos".
10:21 h
El Gobierno valorará enviar apoyo militar para proteger a Chipre si lo pide la Unión Europea por la guerra de Irán, según ha anunciado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles.
"Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa", ha precisado Robles en una entrevista en la Ser recogida por EFE en la que ha subrayado que España es un "aliado firmemente comprometido" con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.
En este sentido, ha resaltado que no es una "anécdota menor" que el Ministerio en España se llame de Defensa y el de Estados Unidos se haya convertido en el Departamento de la Guerra.
Así, ha incidido en que España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz y en si así lo pide, el Gobierno "lo tendrá en cuenta y lo valorará".
10:16 h
La Marina de Sri Lanka continúa la búsqueda de decenas de desaparecidos, tras el hundimiento del buque de guerra iraní IRIS Dena en aguas internacionales, provocado por el ataque con torpedo de un submarino de Estados Unidos y que ha causado la muerte de al menos 84 tripulantes.
Las labores de rastreo siguen activas al sur de la frontera marítima ceilandesa para localizar al resto de una tripulación estimada en 180 personas, informaron las autoridades este jueves a medios locales.
El portavoz de la Marina de Sri Lanka, el comandante Buddhika Sampath, detalló a medios locales que hasta el momento han logrado rescatar con vida a 32 marineros, quienes se encuentran ingresados recibiendo atención médica en el Hospital Nacional de Galle.
"Al llegar a la zona no vimos el buque, solo manchas de combustible en el agua y balsas salvavidas", explicó Sampath en una rueda de prensa, en la que subrayó que la prioridad absoluta de la operación militar sigue siendo "salvar vidas".
10:11 h
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió que existe un apoyo "masivo" de los países aliados a la guerra lanzada en Irán por Estados Unidos e Irán, a pesar de las críticas expresadas por líderes europeos como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
"La OTAN no está involucrada, pero, obviamente, los aliados apoyan de una forma masiva lo que está haciendo el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump", dijo Rutte en una entrevista a última hora del miércoles en Newsmax, una cadena de televisión estadounidense conservadora y afín al trumpismo.
Agregó que los aliados "también están facilitando lo que Estados Unidos está haciendo ahora en la región, eliminando la capacidad nuclear de Irán y, por supuesto, su capacidad en materia de misiles".
Rutte ya adelantó el martes que, pese al rechazo del Gobierno español a permitir que Estados Unidos utilice sus bases de Rota y Morón en su ofensiva contra Irán, España está proporcionando "un apoyo habilitador clave" en otro sentido, por ejemplo a través de "el sistema Patriot español en Turquía".
09:59 h
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos “podrían ser atacados o hundidos”.
“Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán”, dijo a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.
09:39 h
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este jueves por videoconferencia para discutir la situación en Oriente Medio, que ha entrado ya en el sexto día de guerra desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado y la respuesta iraní, y abordar el papel de Europa.
Está previsto que el encuentro empiece a las 11.00 hora local (10.00 GMT) y a ella asistirán también representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, según informó ayer el Consejo de la UE en un comunicado.
Es la segunda vez que los ministros de Exteriores de la UE se reúnen en menos de una semana para analizar las consecuencias de la guerra, tras el encuentro que tuvieron el domingo, también por videoconferencia.
Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo contra el país persa, mientras el Gobierno israelí ha intensificado al mismo tiempo los ataques contra el Líbano.
09:36 h
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.
“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.
La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.
La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.