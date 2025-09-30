EE UU se prepara para un cierre del Gobierno federal por falta de acuerdo entre Trump y los demócratas

Salvo sorpresa de última hora, el Gobierno federal de Estados Unidos cerrará a media noche del martes (06.00 hora española) por no haberse alcanzado un acuerdo en el Senado para financiar al funcionariado estatal a partir del mes de octubre. Se trataría del primer apagón gubernamental desde diciembre de 2018, también bajo la presidencia de Donald Trump, y supone mandar a casa a decenas de miles de funcionarios con tareas no esenciales. Algunos empleados imprescindibles como el control aéreo o los militares desplegados deberán seguir trabajando sin cobrar –se les pagará cuando se recupere la normalidad–, pero sí podrían reducirse o congelarse programas públicos de ayudas a estudiantes, cheques sanitarios o inspecciones de agencias federales.

El presidente de EE UU , Donald Trump, dijo este martes que el Gobierno Federal "probablemente" cierre a partir de la próxima medianoche ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Congreso un presupuesto que mantenga a la Administración plenamente operativa. Los daños reales de apagar la Administración se verán con el paso de los días, ya que cada agencia federal responderá de una manera al corte de fondos.

"Probablemente tengamos un cierre (del Gobierno)", dijo este martes Trump en un acto con periodistas en la Casa Blanca en el que acusó a los demócratas de querer ofrecer programas de salud como Medicare a inmigrantes ilegales. "Lo que ocurre es que esto atrae a personas al país, ya que buscan acceder a la atención médica", añadió el presidente a cuenta de las supuestas exigencias de los demócratas, con los que dice que están teniendo "una gran disputa".

Los demócratas han dicho que para brindar los votos necesarios para aprobar la propuesta de presupuesto impulsada por los republicanos en el Senado, necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia sanitaria incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el propio Trump.

La reunión entre los líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado y el presidente estadounidense celebrada en la víspera terminó sin acuerdo, lo que hace pensar que el Congreso no podrá aprobar hoy un paquete de fondos provisionales antes de la medianoche, cuando está previsto que se active el cierre.

"(Nosotros) no lo vamos a cerrar. No queremos que cierre (el Gobierno), porque estamos viviendo un momento histórico", añadió hoy Trump alabando los logros económicos de su Administración.

"Dicho esto, durante el cierre podríamos tomar medidas irreversibles que les perjudiquen, como por ejemplo, despedir a un gran número de empleados o eliminar programas y servicios que son importantes para ellos", añadió el mandatario neoyorquino, cuya Oficina de Administración y Presupuesto ha instando a agencias federales a despedir a funcionarios que considere no esenciales si hay cierre.

En caso de haber cierre parcial del Gobierno Federal a partir del miércoles 1 de octubre, se espera que resulten afectados servicios no prioritarios, como museos y parques nacionales o ciertos procedimientos burocráticos, mientras que todas las agencias destinadas a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, desde el FBI a los controladores aéreos, seguirán operando.