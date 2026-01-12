Se elevan a 538 los muertos en las protestas de Irán y Trump plantea posibles acciones

Al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de cien ciudades de todo el país, según difundió este domingo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA) y recoge EFE.

Esta organización opositora al régimen de los ayatolás, que opera desde Estados Unidos, indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad. Según las cifras facilitadas a EFE por Skylar Thompson, subdirectora de HRA, la cifra de fallecidos en los 15 días de protestas puede llegar a alcanzar las 579, si bien está aún en proceso de verificación.

De acuerdo a esta organización afincada en Estados Unidos, el número de arrestos desde el pasado 28 de diciembre en Irán alcanzan ya las 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes.

Numerosas y multitudinarias manifestaciones se suceden por centenares de ciudades de Irán, donde no hay internet ni cobertura desde hace más de 72 horas y donde las protestas, surgidas en principio por la mala situación económica del país, han devenido en quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Trump plantea acciones en la zona

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea una reunión el próximo martes con un grupo de altos funcionarios sobre las posibles acciones del Gobierno de EEUU para responder a la represión en las protestas de Irán, según informó este domingo The Wall Street Journal.

La reunión del martes será la primera "discusión formal" de Trump sobre el asunto con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

Esa discusión abordará acciones como "potenciar fuentes online contra el Gobierno, desplegar ciberarmas secretas contra sitios (web) del Ejército iraní y civiles, imponer más sanciones al régimen y bombardeos militares", agregaron esas fuentes gubernamentales.

Trump ofreció este fin de semana en un mensaje en Truth Social la "ayuda" de su Gobierno para la "libertad" de Irán y anteriormente ha advertido de una posible intervención en el país ante la violencia ejercida contra los manifestantes, que suman ya cientos de fallecidos.

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo de que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE.UU e Israel en la región "serán objetivos legítimos".