Estados Unidos sancionará a los "arquitectos" de la represión en Irán a través del petróleo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que está tomando medidas contra los responsables de la brutal represión de las autoridades iraníes y contra "las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país".

El secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que "Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia" y añadió que "el Tesoro utilizará todas las herramientas a su alcance para sancionar a los responsables de la opresión tiránica de los derechos humanos por parte del régimen”. Por este motivo, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, afirma en un comunicado que seguirá "negando al régimen el acceso a las redes financieras y al sistema bancario global mientras continúe oprimiendo al pueblo iraní".

Entre los funcionarios de seguridad iraníes sancionados este jueves se encuentra Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN), que "fue uno de los primeros líderes iraníes en incitar a la violencia en respuesta a las protestas".

Este martes, el presidente estadounidense aseguró que hay "mucho ayuda en camino" en apoyo a los opositores al régimen, y dejó claro que una intervención militar es muy posible, ya que su objetivo con Irán es "ganar".

Más de 3.000 asesinados

Hasta el miércoles, los datos oficiales proporcionados por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevaba a 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas contra el Gobierno de los Ayatolás. Sin embargo, la cadena Iran International afirma que son más de 12.000 las víctimas mortales.

Desde el Departamento del Tesoro se detalla que miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán llegaron a "atacar a manifestantes heridos en un hospital de la provincia de Ilam, disparando gases lacrimógenos y perdigones metálicos dentro del recinto hospitalario y agrediendo a pacientes, familiares y personal médico". Además, apuntan que "algunos de los funcionarios sancionados hoy y sus organizaciones son responsables de las miles de muertes y heridos entre sus conciudadanos".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), el organismo encargado de las sanciones económicas y comerciales que implementa Washington, también señala a 18 personas y entidades como parte de las redes clandestinas de "banca paralela" de las instituciones financieras iraníes sancionadas Bank Melli y Shahr Bank.

El comunicado añade que las personas y entidades sancionadas desempeñarían "un papel fundamental en el blanqueo de capitales procedentes de la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes a mercados extranjeros". Desde el Departamento del Tesoro aseguran que estos ingresos "en lugar de beneficiar al pueblo iraní" van destinados a "financiar la represión del régimen contra el pueblo iraní y su apoyo a grupos terroristas en el extranjero".