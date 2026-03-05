ATAQUE A IRÁN
Exteriores asegura que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho y que los que permanecen en el país es porque así lo desean, según recoge EFE.
En declaraciones a RAC1, Albares ha recordado que el grupo de 22 españoles que deseaba salir de Irán lo consiguió ayer por vía terrestre, y que cruzaron de manera segura la frontera con Azerbaiyán, donde les esperaba personal diplomático de la embajada de España.
Unos 31.000 españoles, entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo, se encontraban en la región cuando el sábado estalló la guerra entre Estados Unidos e Irán y desde ayer han empezado a regresar a España algunos grupos de ciudadanos, aunque Albares ha dejado claro que "son una minoría" los que solicitan regresar a España.
La gran mayoría de estos 31.000 españoles son residentes y el grueso de ellos no se plantea regresar, aunque el objetivo del Gobierno es el de "repatriar hasta el último español que así lo desee", según el ministro.