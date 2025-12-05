Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, será candidato a la presidencia de Brasil en 2026

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció este viernes el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, informa EFE.

La elección de Flávio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado en enero de 2023, según aseguró el dirigente del PL.

"Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos", comentó Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde 2019.

En las elecciones de octubre de 2026 se enfrentará al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para aspirar a un mandato de cuatro años que se iniciará en enero de 2027.

Su elección como candidato despeja las dudas que se habían abierto en la derecha tras la inhabilitación política de su padre, por haber cometido delitos electorales en 2022, y su posterior condena de cárcel por liderar un golpe de Estado para tratar de retener el poder tras su derrota en los comicios de ese año.

Flávio es un firme defensor de un proyecto de ley que propone amnistiar a los implicados en el golpe de Estado, incluyendo a su padre, un proyecto que lleva meses estancado en el Legislativo por falta de apoyo político.