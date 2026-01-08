Francia y sus agricultores se oponen al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

Francia sigue considerando inaceptable el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur pese a las últimas concesiones de Bruselas a sus exigencias, y aunque consiga una mayoría suficiente entre los Veintisiete el viernes eso no impedirá que la Eurocámara lo bloquee más adelante. "Este acuerdo no es todavía aceptable", subrayó este jueves la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, en una entrevista a la emisora France Info, aún reconociendo que se han producido "avances" desde que Francia había planteado tres exigencias a la Comisión Europea para levantar su oposición.

Preguntada por la probable adopción del acuerdo este viernes ante el cambio de posición de Italia, cuya negativa era imprescindible para la minoría de bloqueo que han liderado Francia y Polonia, Bregeon insistió en que "no es el fin de la historia" porque "hay otras etapas". En concreto, mostró su confianza en que el Parlamento Europeo intervenga para impedir que el pacto con el Mercosur salga adelante, y recordó que lo puede hacer por dos vías, con un recurso al Tribunal de Justicia de la UE o, sobre todo con su voto. "Los eurodiputados tendrán una gran responsabilidad y no se puede dar por hecho que haya una mayoría en el Parlamento Europeo" para aprobarlo, afirmó.

Francia considera que ha conseguido avances en su reclamación de una cláusula de salvaguardia que suspendería la anulación de los aranceles a las importaciones de Mercosur en caso de que se constataran desequilibrios en los productos agrícolas y ganaderos. Su descontento tiene que ver, en especial, porque quiere que las llamadas cláusulas espejo, por las que sólo se podrían importar a la UE productos que se han elaborado con las normas fitosanitarias y sanitarias que tienen que cumplir los agricultores y ganaderos europeos sean asumidas por los países de Mercosur.

Para Bregeon, el acuerdo UE-Mercosur, que si es votado el viernes por los Veintisiete podría ser formalizado el próximo día 12, "es un acuerdo de otro tiempo" para Bregeon, que señaló que se escribió cuando ella tenía "ocho años" (tiene ahora 34) y que "está superado".

Protestas ante el posible acuerdo

Un centenar de tractores consiguieron entrar en la noche del miércoles al jueves en París, pese a los intentos de impedirlo por parte de las fuerzas del orden, para protestar por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y por la gestión de la crisis de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Los tractores, organizados por los principales sindicatos del sector, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y en especial la Coordinación Rural, se situaron en lugares estratégicos de la capital francesa, como a los pies de la torre Eiffel y en torno al Arco de Triunfo, pero también en la Puerta de Auteuil.

Fuentes del Ministerio del Interior, que cifró en un centenar los que habían conseguido llegar a París, en una declaración al canal BFMTV criticaron a "los militantes de la Coordinación Rural que en algunos casos han forzado las barreras (de las fuerzas del orden) tomando riesgos totalmente desconsiderados". Al margen de París, los agricultores organizaron también acciones en el resto de Francia, en particular a las afueras de Burdeos (suroeste), con el bloqueo desde el miércoles de unos depósitos de carburante en Bassens.

Los dirigentes de la Coordinación Rural, como los de la FNSEA y el resto de las organizaciones sectoriales habían sido recibidos el lunes y el martes por el primer ministro, Sébastien Lecornu, que con todo su Gobierno han intentado desarticular una protesta en la que subía el tono en los últimos días.