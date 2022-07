Johnson se niega a dimitir pese a la cascada de dimisiones en el seno del Gobierno de Reino Unido

El goteo de dimisiones sigue este miércoles en el Gobierno de Reino Unido, con varias salidas que amplían aún más la presión sobre el primer ministro, Boris Johnson, a cuenta de los cambios de versión sobre el polémico nombramiento de un alto cargo del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, según informa Europa Press. Desde el miércoles, cerca de una treintena de tories han presentado su dimisión en el Gobierno, mientras que varios más han retirado su apoyo al primer ministro.

Johnson, por su parte, ha asegurado este miércoles que no piensa dimitir a pesar de la cascada de dimisiones. El primer ministro, que ha comparecido durante la jornada ante la Cámara de los Comunes, ha resaltado que tiene "un mandato colosal" derivado de las elecciones de 2019 y ha dicho que "seguirá en marcha", según ha recogido la cadena de televisión británica. "El trabajo de primer ministro en circunstancias difíciles, cuando se le da un mandato colosal, es seguir en marcha, y es lo que voy a hacer", ha recalcado el premier, que ha defendido además que la crisis interna no está afectando a la acción del Ejecutivo y ha resaltado que continúa con un "programa activo y energético" de medidas, tal y como ha informado el diario The Guardian.

Por su parte, el líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, ha denunciado que los tories se han convertido "en un partido corrupto que defiende lo indefendible", al tiempo que ha criticado a los ministros que han dimitido por no haberlo hecho antes y demostrar que carecen de "algo de integridad".

El ministro de Sanidad, Said Javid, que presentó su dimisión el martes, ha cargado duramente contra el primer ministro y ha argüido que "recorrer la cuerda floja entre la lealtad y la integridad" se ha convertido "en algo imposible durante los últimos meses". "En algún momento tenemos que llegar a la conclusión de que es suficiente. Creo que ese momento es ahora", ha zanjado.

El goteo de dimisiones se ha sucedido debido a los cambios de versión sobre el polémico nombramiento de un alto cargo del grupo conservador en la Cámara de los Comunes. Downing Street inicialmente sostuvo que Johnson no conocía las acusaciones de acoso sexual contra uno de los encargados de mantener la disciplina de voto en la bancada tory, Chris Pincher, pero el premier terminó reconociendo que sabía de los comportamientos del diputado y lamentó su nombramiento.

De hecho, Johnson ha reiterado este miércoles sus disculpas y ha defendido que actuó inmediatamente en cuanto recibió las informaciones relativas a Pincher. "Lamento mucho que el miembro por Tamworth continuara en el cargo después de que se presentara la queja contra él ante el Ministerio de Exteriores", ha subrayado.

Casi treinta dimisiones

Las dimisiones el martes de los ministros de Finanzas, Rishi Sunak, y de Sanidad, Sajid Javid, por la pérdida de la confianza en el primer ministro han supuesto el golpe político más duro hasta la fecha contra Johnson, que hace un mes ya sorteó a duras penas una moción de censura impulsada por sus propios compañeros.

A Sunak y Javid se han sumado en las últimas horas otros altos cargos del Ejecutivo -ya son cerca de una treinta- que también cuestionan al primer ministro y este miércoles han hecho pública su salida los secretarios de Estado de Infancia y Familia, Will Quince; el de Educación, Robin Walker; o el de Finanzas, John Glen.

La asistente parlamentaria en el Ministerio de Transportes, Laura Trott, que también ha anunciado la dimisión, se ha expresado en términos similares, defendiendo que "la confianza en política es de vital importancia" y "en los últimos meses se ha perdido", en alusión a la cascada de escándalos que persiguen al actual Ejecutivo y que incluyen, entre otros, las multas por las celebraciones de fiestas en plena pandemia de covid-19.

Tras ellos ha sido el secretario de Estado de Vivienda, Stuart Andrew, el siguiente en salir, señalando en su carta de despedida que "la lealtad y la unidad" que siempre se ha esforzado en "brindar" al Partido Conservador ha dejado que "anule" su "juicio" y cree que ha llegado el momento de mirar por su "propia integridad personal".

Los siguientes en hacer lo mismo han sido los secretarios de Estado Kemi Badenoch, Neil O'Brien, Alex Burghart, Lee Rowley y Julia Lopez. Los cinco han firmado una carta conjunta de renuncia en la que consideran que lo mejor es "dar un paso al lado" debido a la actual situación

En esa línea ha argumentado también la última persona del Ejecutivo en salir, la que era hasta ahora secretaria de Estado de Empleo, Mims Davies, quien considera que el Partido conservador "necesita un nuevo comienzo".

El futuro de Johnson

Johnson ha pedido perdón durante estos últimos meses por las sucesivas polémicas en que se ha visto envuelto, pero se ha negado a ceder a las voces que, tanto desde dentro de su partido como desde la oposición, le piden que dimita. Teóricamente, está protegido hasta junio de 2023 frente a una nueva moción de censura de sus propios compañeros, si bien algunos tories abogan por cambiar las normas para que no sea necesario esperar un año entre votaciones.

Estos conservadores críticos con Johnson quieren aprovechar las próximas elecciones del Comité 1922, responsable de lanzar las mociones, para integrar a miembros partidarios de cambiar la normativa y así facilitar dichas modificaciones, según la BBC.

El premier ha evitado de momento que las salidas de Sunak y Javid hayan derivado en otras dimisiones en primera línea y altos cargos como Dominic Raab, Michael Gove, Therese Coffey y Ben Wallace ya han dicho que seguirán en el Gobierno. También ha respaldado a Johnson "al cien por cien" la ministra de Exteriores, Liz Truss, que suena como potencial sustituta en Downing Street.