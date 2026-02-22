La guerra en Ucrania cumple cuatro años con ataques rusos y más muertos

Cuatro años después del comienzo de la guerra en el Este de Europa, la situación parece no moverse. El Gobierno ucraniano anunció este domingo que la pasada noche en Leópolis (oeste) se ha producido un atentado terrorista en el que ha muerto una agente de policía y 25 personas han resultado heridas, mientras que las primeras sospechas apuntan a una posible autoría rusa, según recoge EFE.

"25 personas han sido heridas y una persona ha muerto. Mis condolencias a la familia y seres queridos", escribió el presidente Volodímir Zelenski en X y agregó que el ministro del Interior, Ihor Klimenko, le ha notificado la detención de un sospechoso, según algunas fuentes una mujer de nacionalidad ucraniana.

Más de cien piezas fabricadas en la Unión Europea se encuentran en los drones rusos que asolan el frente ucraniano Ver más

"Se han proporcionado todos los recursos necesarios para la investigación", subrayó Zelenski, que no apuntó ninguna hipótesis sobre la autoría del presunto ataque, aunque los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) informaron de acuerdo con la agencia Ukrinform de que se está examinando la posible implicación de los servicios secretos rusos.

Más de 70 drones ucranianos derribados

Las defensas antiaéreas rusas han derribado este domingo 71 drones en las regiones fronterizas con Ucrania, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el parte de guerra, 52 aparatos no tripulados fueron abatidos sobre los cielos de Briansk; 18 en la región de Bélgorod y uno sobre Kursk.

Las baterías antiaéreas habían derribado durante la pasada noche 86 drones enemigos en ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea.