Hadeel Qazzaz, de Oxfam: "Hay casas en Gaza en las que están refugiadas 56 personas"

"Estoy simplemente viviendo". La que habla al otro lado del teléfono es Hadeel Qazzaz, coordinadora regional de género de Oxfam Intermón, una ONG que lleva sobre el terreno en Palestina más de setenta años. Atiende a infoLibre desde Ramallah, en Cisjordania, conteniendo el aliento ya que prácticamente toda su familia vive en Gaza. A unos ochenta kilómetros del epicentro del conflicto, la sensación es de desesperación total. "No creo que hayamos visto nada parecido en toda nuestra vida", resume preocupada.

Tras trece días de bombardeos constantes y sin expectativas de un alto al fuego en un futuro cercano, Gaza aguarda expectante el siguiente movimiento de Israel mientras continúa enterrando a sus muertos. Hasta el momento, al menos unas 3.785 personas han muerto en la Franja, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu, coincidiendo con la visita del presidente estadounidense Joe Biden, confirmó este miércoles que permitirá la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto. El Cairo ha anunciado este jueves que ha comenzado las labores de reparación del paso fronterizo de Rafah para permitir su entrada. En concreto, el plan es permitir la circulación de unos veinte camiones al día, cifra que las ONG consideran totalmente insuficiente ya que hay acumuladas unas 3.000 toneladas de suministros.

¿Cómo valoran esta decisión de sólo permitir 20 camiones de ayuda humanitaria al día?

No llegan y, además Israel no permite nadie entrar en Gaza por ahora. Desde Oxfam no sólo hemos estado exigiendo la entrada de ayuda humanitaria, también pedimos un alto el fuego. Si la ayuda llegase a entrar, ¿quién va a distribuirla? Nadie puede repartirla sin un alto el fuego. Necesitamos seguridad para poder distribuir la ayuda y hacerla llegar a quien la necesite: necesitamos tiempo para hacer evaluaciones, ver cómo podemos ayudar y quién necesita la ayuda.

Hasta ahora no hemos tenido ningún alto el fuego desde hace doce días y los bombardeos no se han detenido en estos días. ¿Se imaginan viviendo bajo el frío y las bombas durante más de diez días? Incluso en las zonas más seguras del sur de Gaza, donde Israel exigió a la población que se trasladara, la gente sigue siendo bombardeada. La situación es aterradora.

¿Qué noticias le llegan desde Gaza en las últimas horas?

La situación es desesperada, es realmente muy mala. Es la peor situación que cualquiera se pueda imaginar. Hemos presenciado otras masacres y otros genocidios en otros lugares, pero nada como esto. Además, se está retransmitiendo en directo, todo el mundo está mirando pero se está haciendo muy poco para detener esto.

Desde la ONU alertaron el miércoles que quedan muy pocas horas de combustible en Gaza, ¿hasta cuándo están garantizados los servicios básicos en la zona?

Ahora mismo, básicamente, no hay nada en Gaza. Y la gente está empezando a pelear por estos recursos básicos como el agua o la comida. Prácticamente, ya no hay combustible ahora mismo en Gaza y es un problema, y no sólo para los hospitales. Tampoco funcionan las plantas de desalinización de agua. La última estimación de la ONU sobre la disponibilidad de agua, es de un litro por persona al día, que es muy poco. Los seres humanos no pueden sobrevivir con un litro de agua al día. Tampoco hay electricidad y, por ejemplo, las panaderías no pueden funcionar para hacer pan y ya casi no hay alimentos.

Los hospitales de Gaza llevan muchos días sin combustible y, además, no sólo tienen enfermos y heridos que necesitan ayuda, sino también refugiados que buscan refugio porque creen que son lugares seguros. La presión sobre los hospitales es enorme y muchos se quedaron hace días sin combustible. La OMS ha conseguido introducir algo de combustible para los hospitales, pero sólo es suficiente para dos días más de funcionamiento en el Hospital Al-Shifa, el principal de Gaza.

Sobre el bombardeo del hospital de Al Ahli que se produjo el martes, ¿había trabajadores de Oxfam? ¿Qué noticias tenéis?

No había ningún trabajador de Oxfam en el hospital. Pero su situación ahora mismo en Gaza es complicada. Tenemos a una treintena de personas en la zona y ninguno de ellos vive ya en su casa. Están viviendo en casas con siete familias. Y no son los únicos, hay casas en Gaza en las que se están refugiadas 56 personas. Nuestros compañeros están sufriendo en Gaza y no tienen ningún tipo de posibilidad de llevar una vida digna ni segura.

Después de esta masacre en el hospital, ¿se han traspasado ya todos los límites?

Sí, lo del hospital es trágico. Pero lo sucedido en este hospital también nos recuerda otras cosas. En primer lugar, que los hospitales ya no sólo están funcionando para los enfermos y los heridos sino que también son refugio para mujeres y niños. Y después que si se bombardean hospitales, también se bombardearán escuelas, panaderías o carreteras, por ejemplo.

No hay que olvidarse además que el 50% de la población de Gaza son niños menores de 15 años. Y todo lo que están viendo es básicamente violencia, muerte y destrucción.

¿Se puede hablar ya de crímenes de guerra?

Gaza es una zona de guerra. Desde Oxfam, llevamos exigiendo desde el primer día la creación de corredores humanitarios y que se pueda acceder a la ayuda humanitaria. Vimos lo que avecinaba, pero Gaza ya era muy pobre y muy vulnerable desde mucho antes del 7 de octubre porque ya no tenían acceso a muchos recursos.

¿Tiene la sensación de que la comunidad internacional mira hacia otro lado?

No está existiendo una respuesta a las demandas de Gaza. Llevamos trece días pidiendo a la comunidad internacional que intervenga y que pida un alto el fuego y un corredor humanitario. La comunidad internacional debe esforzarse más por ayudar al pueblo palestino. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que han abandonado sus hogares en el norte de Gaza ya no tendrán casa porque más de 7.000 edificios han sido totalmente destruidos. Estamos viendo un desastre en la actualidad que tendrá muchas repercusiones en el futuro. Tenemos que hacer algo para detener esto lo antes posible.