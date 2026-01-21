Israel asesina a ocho civiles y tres periodistas en varios bombardeos en Gaza

Al menos once palestinos, incluidos tres fotoperiodistas, fueron asesinados la tarde del miércoles a consecuencia de disparos y bombardeos del Ejército israelí en varias zonas de la Franja de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica del Hospital Al Shifa (ciudad de Gaza) que tuvo acceso a los registros de distintos centros hospitalarios.

El desglose de los ataques detalla que siete palestinos fueron asesinados en el área de Netzarim y al este de Deir al Balah (centro de Gaza), dos al este de Jan Yunis (sur) y dos al este de la septentrional ciudad de Gaza. En el corredor de Netzarim, cerca del Hospital Turco, un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, en el que viajaban tres fotoperiodistas, fue bombardeado por drones israelíes.

Los fotoperiodistas asesinados responden a los nombres de Mohammad Salah Qashta, Anas Ghnaim y Abed Shaat. Este último, cuya boda se celebró apenas la semana pasada, era colaborador habitual de la agencia francesa de noticias AFP.

Israel sigue violando el alto el fuego

El Ejército israelí se pronunció al respecto asegurando, sin aportar pruebas y como hace de manera habitual, que "identificaron a varios sospechosos que operaban un dron afiliado a la organización terrorista Hamás" y que los atacaron al representar una "amenaza" para sus tropas. Por su parte, el grupo Hamás definió el ataque contra el convoy humanitario como "un crimen de guerra y una grave escalada en las flagrantes violaciones (israelíes) del acuerdo de alto el fuego".

"Reiteramos nuestro llamamiento a los mediadores y a los países garantes, en particular al gobierno estadounidense, para que tomen medidas inmediatas para detener las violaciones deliberadas y sistemáticas del acuerdo de alto el fuego por parte del gobierno de ocupación israelí", agregaron en un comunicado.

Además de este ataque, tres palestinos fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa (Deir al Balah, centro de Gaza) tras morir en otro bombardeo de artillería israelí al este del campamento de refugiados de Al Burej, fuera de la llamada "línea amarilla". Este mismo centro hospitalario también recibió un cuerpo carbonizado que no ha podido ser identificado hasta el momento, según fuentes médicas de la Franja.

Por otro lado, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur) recibió el cuerpo de una mujer que fue asesinada por fuego del Ejército israelí en la ciudad, además de reportar la muerte de un niño de 13 años en la zona de Bani Suheila (sur de la Franja de Gaza).

El genocidio israelí en Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en uno de los conflictos más mortíferos para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), que en su último reporte de enero recoge el asesinato de 206 comunicadores gazatíes en la Franja.

El CPJ exige una investigación

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) exigió una "investigación transparente" tras la muerte de los reporteros. "El CPJ condena el ataque israelí contra un vehículo civil claramente identificado en el centro de Gaza, que causó la muerte de los fotoperiodistas independientes Mohammad Salah Qashta, Anas Ghnaim y Abed Shaat, en medio de un alto el fuego vigente”, declaró la directora de Oriente Medio del CPJ, Sara Qudah, en un comunicado.

Señaló que Israel, que "posee tecnología avanzada capaz de identificar a sus objetivos", tiene la "obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los periodistas”.

Los tres informadores fueron asesinados mientras cumplían una misión para el Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, que supervisa la labor humanitaria de Egipto en territorio palestino, y en un Jeep con el distintivo de la organización cuando se dirigían a cubrir campamentos de tiendas de campaña construidos por Egipto.