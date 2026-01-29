Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos a cambio del cadáver del último rehén

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó este jueves en la Franja de Gaza los cadáveres de 15 palestinos hasta ahora retenidos por Israel, que fueron devueltos como canje tras el hallazgo del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en la Franja, informa EFE.

"El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó hoy el retorno de 15 palestinos fallecidos a Gaza, después de que los restos del último rehén fallecido fueran recuperados por las autoridades israelíes", anunció el CICR en un comunicado.

"Esto marca la finalización de una operación de meses de duración que consiguió la reunificación de familias y apoyó la implementación del acuerdo de alto el fuego", destaca la Cruz Roja.

Los 15 cadáveres llegaron al Hospital Shifa de la capital de ciudad de Gaza (norte), confirmó a EFE el director de este centro médico, Mohamed Abu Salmiya. El médico advirtió de que los cuerpos aún no han sido sometidos a exámenes forenses.

En ocasiones previas, tanto el Ministerio de Sanidad gazatí como fuentes del Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), donde llegaron la mayoría de los 345 cadáveres devueltos en 14 canjes anteriores, denunciaron signos de tortura o cuerpos aún esposados y con los ojos vendados.

Israel ha devuelto, con los de hoy, un total de 360 cuerpos de palestinos a Gaza, según lo acordado en la tregua de que serían 15 por cada cuerpo de un rehén israelí.

Sin embargo, según detalló el martes en un comunicado la Campaña Nacional para la Recuperación de los Cuerpos de los Mártires y el Esclarecimiento del Destino de los Desaparecidos, Israel retiene al menos otros 700 de cadáveres de palestinos, entre ellos 77 menores.

Al inicio del actual alto el fuego quedaban en Gaza 28 cautivos muertos: 24 israelíes y cuatro internacionales por cuyos cuerpos no hubo canje (los tailandeses Sonthaya Oakkharasri y Suthisak Rintalak, el nepalí Bipin Joshi y el tanzano Joshua Moitu Mollel). Antes, el 13 de octubre de 2025, las milicias de Gaza (con Hamás a la cabeza) liberaron a los últimos 20 rehenes vivos que quedaban en la Franja, mientras que Israel puso en libertad a 1.808 presos y detenidos palestinos (entre ellos gazatíes sin cargos ni juicio).

Cuatro nuevos asesinatos en el centro y sur de Gaza

Paralelamente, al menos cuatro palestinos fueron asesinados este jueves en Gaza, según fuentes de dos hospitales, en ataques perpetrados por el Ejército israelí en el centro y sur de la Franja pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Dos palestinos murieron y varios resultaron heridos tras un ataque israelí con drones contra un grupo de personas en el campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Horas antes, dos jóvenes palestinos fueron abatidos en dos sucesos separados, con menos de una hora de duración entre ellos, en Jan Yunis (sur) y sus cuerpos llegaron al Hospital Médico Naser.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó solo la muerte de un gazatí en lo que describieron como un "ataque preciso" contra un miliciano. El Ejército detalló a EFE que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Jan Yunis y al este de la línea amarilla, una demarcación no definida claramente a la que se replegaron las tropas israelíes al comenzar el alto el fuego.

Desde allí aún controlan más del 50% del territorio de Gaza y los soldados abaten casi a diario a palestinos que, según dicen las Fuerzas Armadas israelíes, intentan cruzarla.

Al menos 492 palestinos han sido asesinados en la Franja de Gaza a causa de ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave, que aún no ha sumado los fallecidos tanto de ayer miércoles como del jueves.

Desde que Israel comenzó el genocidio en octubre de 2023, los muertos gazatíes superan los 71.600, entre ellos más de 20.000 niños.