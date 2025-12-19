La Justicia francesa rechaza el bloqueo total de la plataforma Kick tras la muerte en directo de un 'streamer'

La Justicia francesa descartó este viernes el "bloqueo total" de la plataforma australiana Kick, denunciada por el Gobierno francés por su supuesta negligencia en la muerte en agosto el influencer Jean Pormanove, aunque sí que mantuvo el cierre del canal donde se retransmitió el fallecimiento.

Un tribunal judicial de París rechazó el bloqueo de la plataforma al considerar que sería una "medida desproporcionada que vulneraría de forma injustificada la libertad de expresión y de comunicación, dado que los contenidos ilícitos representan menos del 1% del contenido total de la plataforma". No obstante, la instancia judicial decidió prolongar el cierre del canal 'jeanpormanove', donde fue retransmitida la muerte en directo del 'streamer' y que está inaccesible desde el pasado 22 de agosto.

La plataforma fundada en 2022 por los hoy multimillonarios australianos Bijan Tehrani y Ed Craven está en el punto de mira del Gobierno francés, que acusa a Kick de no haber hecho lo suficiente para evitar la muerte de Pormanove, un antiguo militar cuyo nombre real era Raphaël Graven, de 46 años. La web, por su parte, niega cualquier responsabilidad y acusa al Ejecutivo de "sacar partido" de este fallecimiento. La plataforma se congratuló de la decisión judicial que rechaza su cierre, como pedía el Gobierno.

Kick está considerada la tercera gran plataforma global de vídeos en directo tras Twitch y YouTube Live.

Pormanove falleció encima de un colchón entre el 17 y 18 de agosto dentro de un directo de la plataforma grabado en un apartamento de la zona de Niza (sureste de Francia) que duraba doce días y que tenía como uno de los "desafíos" impedir que este hombre durmiese. El creador de contenido, con 500.000 seguidores en redes, era conocido por protagonizar varias grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones por parte de otros dos influentes, Naruto y Safine, quienes eran jaleados por decenas de miles de internautas que donaban dinero para ver esas humillaciones.

Tanto Naruto, cuyo nombre real es Owen Cenazandotti, como Safine (Safine Hamadi) se han defendido asegurando que todo lo retransmitido era "una interpretación". Kick ofrece una generosa política de remuneración para los creadores de contenido gracias a los anuncios de casas de apuestas que alberga y su política de restricción de contenidos está considerada más laxa que las de los dos de sus principales competidores.