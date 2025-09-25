Mahmud Abás pide a las naciones "hacer lo correcto en Palestina" porque "no vamos a irnos de nuestra tierra"

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, aseguró ante la Asamblea de la ONU que los palestinos no van a irse de su tierra y que "ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina" para que deje de estar bajo la ocupación ilegal de Israel y critico los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"No vamos a irnos de nuestra tierra. Nuestros pueblos se quedarán enraizados como los árboles, como las rocas. Resurgiremos de debajo de los escombros para reconstruir", aseguró Abás, que agradeció a los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina e instó al resto de naciones a hacer lo mismo.

"Nuestro pueblo no olvidará esta postura noble que tomaron", dijo tras enumerar uno a uno, los países que se han sumado al reconocimiento, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica y Australia, como recoge EFE.

Según Abás, que intervino por videoconferencia por el veto estadounidense a los visados de la ANP, "no se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre".

"Queremos vivir en libertad, en seguridad y con paz como los demás pueblos del mundo", dijo el presidente del Gobierno palestino, que gobierna en una zona limitada del territorio de Cisjordania, la que no está controlada por Israel.

Abás insistió en que Palestina debe ser "un Estado independiente y soberano" con Jerusalén Este como capital, un Estado "moderno, un Estado civil sin armas y extremismo".

"Ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto respecto a Palestina para que se cumpla el derecho legítimo de no estar bajo la ocupación (israelí) ni depender de las oscilaciones políticas en Israel, para ponerle fin a esta opresión y esta ocupación ilegales", afirmó.

Y defendió que la ANP sigue dispuesta a avanzar con su "lucha jurídica, pacífica y diplomática" para hacer respetar sus derechos. "No importa cuánto sangren nuestras heridas, ni cuánto dure el sufrimiento", añadió.

Críticas a Hamás

"A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando tomaron por blanco a los israelíes", aseveró el presidente palestino.

El presidente de la ANP insistió en que el ataque de Hamás y el resto de milicias gazatíes el 7 de octubre de 2023, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron otras 251, "no representa al pueblo palestino" o su lucha por la libertad.

El político reivindicó así el rol de la ANP, que gobierna en áreas reducidas de Cisjordania a causa de la ocupación ilegal israelí, como administradora de la Franja de Gaza en un hipotético 'día después' a la ofensiva de Israel contra el enclave.

"Estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza (la de Gaza) y a garantizar su seguridad. Hamás no tendrá un papel que desempeñar como parte de la gobernanza", continuó.

Abás dijo ante las Naciones Unidas que tanto Hamás como el resto de facciones "tendrán que deponer las armas entregándolas a la Autoridad Palestina" como parte del proceso para establecer la instituciones de un "Estado único, con un sistema jurídico y unas fuerzas armadas propias".