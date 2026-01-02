Médicos Sin Fronteras alerta de que el veto a 37 ONG es un incumplimiento del derecho internacional humanitario

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de que su salida de Gaza junto a otras 37 ONG a las que el Gobierno de Israel ha retirado la licencia para operar en el territorio, dejará a cientos de miles de personas sin atención sanitaria y sin servicios esenciales. Y además señala en un comunicado emitido este lunes que dichas acciones contravienen las normas internacionales. “Impedir el trabajo de estas organizaciones supone un incumplimiento de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario”, han señalado en una nota dirigida a los medios.

Este lunes varias ONG han reiterado que mantendrán su apoyo a los palestinos y han protestado por la forma en que Israel trata a estas organizaciones. Tanto MSF, como Médicos del Mundo o Acción Contra el Hambre han emitido sendos comunicados en los que reiteran su apoyo a los gazatíes y piden a Tel Aviv una solución.

“Israel no solo está cometiendo un genocidio contra los palestinos, sino que además utiliza el hecho de que las ONG lo denuncien como pretexto para impedirnos prestar atención médica crítica a los palestinos, recurriendo a obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas como medio para restringir aún más los servicios”, explican desde Médicos sin Fronteras.

La ONG también ha desmentido algunas de las acusaciones vertidas por Israel para justificar este movimiento. “MSF nunca contrataría a sabiendas a nadie involucrado en actividades militares, ya que ello contradice nuestros valores y principios éticos fundamentales. Si las descripciones de lo que nuestros equipos ven con sus propios ojos en Gaza —muerte, destrucción y las consecuencias humanas de la violencia genocida— resultan desagradables para algunos, la responsabilidad recae en quienes cometen estas atrocidades, no en quienes las denuncian”, señalan.

15 cooperantes “han sido asesinados por las fuerzas israelíes”

Sobre la información que Israel requiere a las organizaciones humanitarias, MSF apunta que 15 de sus cooperantes “han sido asesinados por las fuerzas israelíes” y se muestran reticentes a informar sobre quienes trabajan en la zona. “Exigir listas de personal como condición para acceder al territorio constituye una extralimitación escandalosa que socava la independencia y la neutralidad humanitarias”, apuntan. Además, añaden que no se les ha explicado cómo se tratarán los datos de esas personas o quienes tendrían acceso a ellos. “En lugar de dialogar con MSF para escuchar nuestras preocupaciones, el ministerio encargado del proceso de registro ha ignorado nuestras reiteradas solicitudes de reunión y nos acusa públicamente de dar cobijo, a sabiendas, a presuntos terroristas”, concluyen.

Las ONG seguirán trabajando en Gaza y Cisjordania

Por el momento, la ONG señala que siguen trabajando sobre el terreno, aunque su licencia expiró el 31 de diciembre de 2025. “La comunicación oficial que hemos recibido indica que se nos exigirá que cesemos nuestras operaciones antes del 1 de marzo de 2026. Por el momento, seguimos trabajando en Gaza y Cisjordania y nuestros proyectos siguen atendiendo a nuestros pacientes palestinos”, señalan. Sobre la renovación de esa licencia, MSF apunta que llevan meses intentando ponerse en contacto con las autoridades israelíes, aunque de momento, no han recibido respuesta.

Otras organizaciones humanitarias afectadas, como Acción contra el Hambre, también han reiterado que seguirán apoyando a la población palestina. “Aunque las nuevas medidas dificultarán considerablemente nuestro trabajo y obstaculizarán nuestra capacidad para operar con eficacia, Acción contra el Hambre mantiene su compromiso con las comunidades palestinas a las que hemos prestado servicio desde 2002 y seguirá buscando formas de apoyarlas”, ha señalado la organización en un comunicado. Esta organización cuenta con más de cien empleados en el Territorio Palestino Ocupado, con oficinas en Jerusalén Este, Cisjordania y la ciudad de Gaza.

“Las ONG internacionales sostienen actualmente una parte esencial del sistema de salud en Gaza. De los 80 socios activos en el sector salud, 44 son organizaciones internacionales, lo que significa que su expulsión supondría la pérdida de más de la mitad de la capacidad operativa del clúster de salud”, ha resaltado Médicos del Mundo.