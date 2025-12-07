Merz dice que Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones"

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró en Jerusalén que, "como país en guerra" y como "Estado democrático gobernado por un Estado de Derecho", Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares".

Durante una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Merz mostró su firme apoyo a Israel, pero añadió que las acciones del Gobierno israelí durante la guerra de Gaza pusieron a Alemania "ante un dilema".

"Ante el inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza, tuvimos que mostrar nuestro apoyo. Gracias a la mediación del presidente (Donald) Trump, ahora tenemos un alto el fuego", dijo para añadir que ahora "una paz duradera es posible".

Merz afirmó rotundo que "no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania", y abundó en que no se puede producir "ninguna medida formal, política, estructural o de otro tipo que equivalga a una anexión".

Las palabras de Merz se producen después de que el parlamento israelí votara a favor el pasado octubre, en una lectura preliminar, de una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, una medida condenada con dureza por varios países y también por la aliada Administración estadounidense y su presidente, Donald Trump.

Preguntado en la rueda de prensa por el aviso de Merz, Netanyahu indicó que el 'statu quo' en Cisjordania "no ha cambiado" y que Israel sigue controlando su seguridad.

"Por eso no hay un estallido de terrorismo desde Judea y Samaria (término bíblico al que el Gobierno israelí se refiere para hablar de Cisjordania), ni desde las zonas palestinas", afirmó el primer ministro.

Y añadió que "ese principio se mantendrá en el futuro previsible" y que "no tiene nada que ver con la cuestión de la anexión política, que sigue siendo tema de debate".

Respecto a un futuro Estado Palestino (compuesto por Cisjordania y la Franja de Gaza), Merz dijo que Alemania trabaja para que el Estado de Israel sea reconocido y aceptado en Oriente Medio, pero añadió que su país cree asimismo "firmemente" en la solución de dos estados -palestino e israelí-.

"Una solución de dos estados solo puede lograrse mediante negociaciones, y será el resultado de estas negociaciones, pero estas negociaciones son necesarias ahora mismo", explicó.

Según Merz, su gobierno mantiene que "el reconocimiento de un Estado Palestino solo puede ser el final, no el comienzo, de dicho proceso", razón por la cual Alemania, dijo, no lo reconoció en la Asamblea de la ONU de septiembre, al contrario que varios países que sí dieron ese paso, entre ellos, el vecino Francia.

El canciller se refirió asimismo a las reformas que se ha comprometido a acometer la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania ocupada, de cara a su papel en el gobierno de Gaza y en un futuro Estado Palestino.

"Hay mucho que criticar sobre esta autoridad, y con razón. Yo mismo la critico", dijo para recordar que, "ahora que hay indicios de reforma", se debe apoyar a la ANP, lo que él mismo hizo en una llamada ayer con su presidente, Mahmud Abás.

Los territorios palestinos no cuentan actualmente con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la ANP.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo de 1993.

Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).