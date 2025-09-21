Netanyahu defenderá ante la ONU la "visión" de Israel de "la paz a través de la fuerza"

16:49 h

El Gobierno ha insistido este domingo en que ninguna mujer con pulsera de control telemático de maltratadores fue asesinada en 2024, en respuesta a la afirmación del PP de que una mujer fue asesinada en Mallorca en diciembre de 2024 por su expareja, cuya pulsera telemática no se activó.

"Esto no es verdad", han asegurado a EFE fuentes del Ministerio de Igualdad, que han indicado que en ese caso fue la mujer quien "se había quitado la pulsera" y han subrayado que ese crimen "ya se aclaró".

El PP ha publicado este domingo un mensaje en la red social X en el que afirma que "en diciembre de 2024, una mujer fue asesinada por su expareja en Mallorca" y que "la pulsera telemática del maltratador no se activó".

"Ahora sabemos el posible motivo: el Gobierno ocultó durante meses que muchas de las pulseras telemáticas de AliExpress no funcionaban", añade el PP en su mensaje, en referencia a las palabras el sábado de su secretario general, Miguel Tellado, que acusó al ejecutivo de tener "tan poca vergüenza" y ser "tan malos" que "compraron las pulseras en AliExpres".