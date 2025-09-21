MINUTO A MINUTO
Netanyahu defenderá ante la ONU la "visión" de Israel de "la paz a través de la fuerza"
Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este domingo 21 de septiembre.
17:00 h
El Ejército israelí confirmó este domingo que sus tanques ya están entrando en la ciudad de Gaza, como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes.
En un mensaje publicado en X, el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee, afirma que las fuerzas de la 36 división ya "comenzaron a ingresar a la ciudad de Gaza" y acompaña su mensaje con imágenes de tanques israelíes.
16:52 h
El presidente palestino, Mahmud Abás, celebró este domingo la decisión del Reino Unido de reconocer al Estado de Palestina, al considerar que constituye "un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera conforme a las resoluciones de la legitimidad internacional".
Según informó la agencia oficial palestina Wafa, Abás aseguró que el reconocimiento "allanará el camino para la aplicación de la solución de dos Estados", que permitiría a Palestina vivir "junto al Estado de Israel en seguridad, paz y buena vecindad".
16:49 h
El Gobierno ha insistido este domingo en que ninguna mujer con pulsera de control telemático de maltratadores fue asesinada en 2024, en respuesta a la afirmación del PP de que una mujer fue asesinada en Mallorca en diciembre de 2024 por su expareja, cuya pulsera telemática no se activó.
"Esto no es verdad", han asegurado a EFE fuentes del Ministerio de Igualdad, que han indicado que en ese caso fue la mujer quien "se había quitado la pulsera" y han subrayado que ese crimen "ya se aclaró".
El PP ha publicado este domingo un mensaje en la red social X en el que afirma que "en diciembre de 2024, una mujer fue asesinada por su expareja en Mallorca" y que "la pulsera telemática del maltratador no se activó".
"Ahora sabemos el posible motivo: el Gobierno ocultó durante meses que muchas de las pulseras telemáticas de AliExpress no funcionaban", añade el PP en su mensaje, en referencia a las palabras el sábado de su secretario general, Miguel Tellado, que acusó al ejecutivo de tener "tan poca vergüenza" y ser "tan malos" que "compraron las pulseras en AliExpres".
16:42 h
El incendio que se mantiene activo en el municipio lucense de Pantón y que ya ha arrasado más de 2.000 hectáreas deja imágenes de desolación en lugares como Budián, donde los vecinos relatan lo ocurrido durante este fin de semana "como si fuera el fin del mundo" por los importantes daños que ha provocado el fuego.
Mari Fe, una de las residentes en la zona, ha afirmado a EFE que jamás pensó en ver "el pueblo de esta manera, imposible", y ha contado que el incendio quemó "varias casas en la parte de abajo" del núcleo en el que vive.
Ha recordado que ya en las últimas décadas hubo incendios por las chispas del tren que atraviesa el entorno, pero ha asegurado que si le "cuentan esto digo que no es verdad; ha quedado la capilla, que ni sé cómo quedó allí en el medio -ha añadido-".
Según el balance difundido por el departamento autonómico de Medio Rural a primera hora de la tarde de este domingo, siguen activos en Galicia tanto este incendio como el de Lobios (Ourense), que afecta al parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés.
15:46 h
La Fuerza Aérea de Alemania puso en el aire a dos Eurofighters este domingo sobre el mar Báltico para identificar y escoltar a un avión ruso que se encontraba en el espacio aéreo internacional.
"Un avión militar IL-20M se encontraba sin plan de vuelo ni traspondedor cerca del espacio aéreo de la OTAN", explicó el Ministerio de Defensa en su canal de Whatsapp, donde se indicó que los Eurofighters germanos intervinieron para que la aeronave rusa diera la vuelta.
Los aviones IL-20 son aeronaves destinadas a labores de vigilancia y de reconocimiento.
15:38 h
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la próxima semana presentará ante la Asamblea General de la ONU "la verdad de Israel" y su "visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza".
En un mensaje al inicio la reunión del gabinete de su gobierno, difundido por su oficina, Netanyahu recordó que tras participar en la Asamblea, donde varios países tienen previsto reconocer el Estado palestino, se reunirá con el "amigo" de Israel y presidente estadounidense, Donald Trump, con quien tiene "mucho de que hablar".
"En la ONU, presentaré la verdad. Es la verdad de Israel, pero es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza", afirmó.
15:36 h
Canadá reconoció este domingo el Estado de Palestina, en coordinación con otros países como el Reino Unido, Francia y Portugal, como "un paso necesario para preservar la solución de dos Estados, dada la insostenible naturaleza de la situación actual".
En las últimas semanas, Canadá había anticipado su intención de reconocer el Estado de Palestina aunque la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, dijo que la "normalización" de las relaciones diplomáticas no se producirá hasta que las autoridades palestinas implementen una serie de reformas democráticas.
15:35 h
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina con el objetivo de "revivir la esperanza de la paz" para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados.
"Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable", dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.
14:10 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo que "ya toca" renovar la financiación autonómica, once años después de cuando se debería haber hecho, para poder así "reforzar" el Estado del bienestar.
Sánchez ha dedicado la parte final de su intervención en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC, a la que han asistido unas 15.000 personas, según la organización, a defender que es necesario acometer la reforma del modelo de financiación, una de las cuestiones nucleares del pacto de investidura con el que ERC hizo president a Salvador Illa.
"Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica, que será bueno para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país", ha afirmado el jefe del Ejecutivo.
13:58 h
Al menos 75 palestinos murieron en la Franja de Gaza el sábado en ataques del Ejército israelí, en una de las jornadas más letales en la ciudad de Gaza (norte) esta semana, en la que Israel sigue con su ofensiva terrestre contra la capital del enclave.
Según el reporte diario publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, que recoge los datos del día anterior, esto eleva a 65.283 el total de fallecidos por la ofensiva israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel lanzó su operación contra el enclave en represalia por los ataques perpetrados por las milicias gazatíes, en los que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.
Además, Sanidad registró la llegada a los hospitales gazatíes de 304 heridos, que llevan el total en estos dos años de ofensiva a 166.575.
"Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Defensa Civil no pueden llegar a ellas en este momento", advirtió el ministerio.
13:48 h
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este domingo en el marco del Festiva Internacional de Cine de San Sebastián que su departamento destinará otros cerca de cinco millones de euros para la financiación de proyectos audiovisuales en España.
La inversión irá dirigida al fondo de inversión español Moby Dick Film Capital especializado en financiación cinematográfica internacional, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), entidad pública empresarial dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).
Esta nueva operación servirá para producir, financiar y comercializar contenidos cinematográficos de alta calidad. En concreto, el fondo beneficiario invertirá especialmente en coproducciones españolas para mejorar la empleabilidad y el crecimiento del sector audiovisual español.
13:47 h
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que no espera "ninguna lección" del expresidente José María Aznar, sino que "pida disculpas" por la guerra de Irak y por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
En la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC, Sánchez ha centrado parte de sus críticas al PP en la figura de Aznar, cuyo nombre ha sido abucheado por gran parte de los 15.000 asistentes que, según los organizadores, han asistido a este acto.
Sánchez ha definido a Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza".
13:33 h
El Ejército israelí obliga ahora a los palestinos de ciertos pueblos localizados en el territorio ocupado de Cisjordania, muy próximos a Jerusalén, disponer de un permiso especial para poder entrar en sus propias aldeas, confirmó este domingo a EFE la ONG israelí Ir Amim, que lo considera un paso hacia la "anexión" de ese territorio.
"A pesar de ser una orden militar, sin duda es resultado de una decisión gubernamental y el ejército solo la está ejecutando. Es un paso hacia la anexión, como los ministros israelíes declararon que harían", confirmó a EFE Aviv Tatarsky, investigador en la ONG.
Las aldeas afectadas son las de Beit Iksa y Nabi Samuil, así como el barrio de Khallayleh, donde viven en total unas 3.000 personas aisladas al otro lado del muro de separación -a lo largo de Cisjordania- levantado por Israel hace años.
13:23 h
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que la Unión Europea (UE) "defenderá cada centímetro de su territorio" frente a las provocaciones rusas, y llamó a lograr una "mayor autonomía e independencia" en defensa, en una entrevista publicada este domingo por el diario belga 'Le Soir'.
La líder del Ejecutivo comunitario insistió en la necesidad de "un pilar europeo" de defensa mucho más fuerte con vistas a garantizar democracia y prosperidad ante un mundo más hostil, y tras la reciente serie de incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia.
"Estos incidentes, y en concreto el que tuvo lugar en Polonia, son muy significativos. Mientras que la OTAN debe permanecer en el corazón de nuestra defensa colectiva, necesitamos un pilar europeo mucho más fuerte", destacó Von der Leyen, al ser preguntada sobre el despliegue de aviones de países europeos -y sin participación estadounidense- para derribar drones rusos sobre el espacio aéreo polaco.
13:18 h
Un total de 440 gazatíes han muerto debido a la desnutrición y el hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva bélica, informó este domingo el Ministerio de Sanidad, consecuencia del bloqueo israelí a la entrada masiva de alimento y ayuda humanitaria.
En total, ayer se registraron en los hospitales gazatíes cuatro nuevas muertes por esta causa, todas de mayores de edad. Entre los niños, son ya 147 los fallecidos desde octubre de 2023.
Entre los menores de edad identificados hay bebés de tan solo días de edad, otros que tenían meses de vida, pero también niños pequeños y ancianos. A veces, según médicos en la Franja, son las propias madres las que padecen malnutrición y no pueden dar de mamar a sus recién nacidos.
13:01 h
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha indicado este domingo que "hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar lo que está pasando", en relación con la guerra en Gaza.
A preguntas de los periodistas en Sevilla, Bravo ha señalado que el exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, daba datos de más de 65.000 personas que han fallecido en Gaza, e incluso hay autores que elevan esa cifra y "eso es hay que pararlo. Eso nadie lo puede discutir".
"No podemos entrar en debates jurídicos, hay que entrar en el debate de los hechos y actuar porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo", ha manifestado.
12:19 h
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este domingo que una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, "ya llegaría tarde" para arreglar las relaciones entre ambas formaciones.
"Lo que creíamos en su momento es que podía ser bueno, pero que quizá ya es tarde, que los dos liderazgos de los dos proyectos que han hecho una apuesta muy arriesgada tuvieran una conversación larga, honesta y sincera sobre este acuerdo. No se ha producido y ahora ya es tarde, es así de claro", ha afirmado Turull en una entrevista con El Periódico.
El jueves, Puigdemont trasladó a la delegación del PSOE, de la que formaba parte el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la negativa a votar los presupuestos generales del Estado si no hay avances en los acuerdos entre ambas formaciones.
12:18 h
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este domingo a los “enemigos” —Israel y Estados Unidos— de que cualquier nueva agresión o “error de cálculo” contra Irán será respondido con un golpe “letal”, tres meses después de la guerra de 12 días con el Estado hebreo.
“Si se produce cualquier nuevo error de cálculo o agresión por parte del enemigo, la República Islámica de Irán tomará la iniciativa en el campo de batalla y dará otra respuesta letal”, aseguró el cuerpo militar de élite, en un comunicado difundido con motivo de la conmemoración anual de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, según informó la agencia IRNA.
La Guardia Revolucionaria destacó que las Fuerzas Armadas del país han alcanzado un nivel de autosuficiencia, disuasión y preparación militar “comparable a las guerras mundiales”.
12:17 h
Dos cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) iniciaron esta semana su primera misión de defensa aérea de la OTAN en Polonia tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de la Alianza, informó este domingo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en un comunicado.
Como parte de la misión 'Centinela Oriental' de la OTAN, que busca reforzar las defensas en el flanco oriental, los dos cazas británicos despegaron el viernes por la noche de la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire (este de Inglaterra), apoyados por un avión Voyager de la RAF, "para patrullar el cielo polaco y disuadir y defenderse de las amenazas aéreas rusas", explicó el Ministerio.
"Regresaron sanos y salvos al Reino Unido la madrugada del sábado" agregó.
12:16 h
La apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, ante la que intervendrá el rey, y actos previstos en sus márgenes, como la Conferencia Internacional en favor de los dos Estados con presencia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, confía el Ejecutivo que presionen más a Israel por la situación que vive Gaza.
Este septiembre se conmemoran los 80 años de la creación de Naciones Unidas y los 70 desde que España se adhirió a la ONU, y por eso, según fuentes del Ejecutivo, se ha decidido que esta vez sea Felipe VI quien tome la palabra ante la Asamblea.
Será la primera vez que lo haga desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, aunque con anterioridad ya había hablado en ese mismo marco en tres ocasiones.
La primera de ellas fue en 2014, el mismo año de su proclamación como monarca, y volvió a hacerlo los dos años posteriores además de intervenir de forma virtual en septiembre de 2020 en el acto conmemorativo del 75 aniversario de Naciones Unidas.