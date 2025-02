Milei sostiene que difundió pero no promocionó la criptoestafa y se niega a asumir responsabilidades

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que difundió pero no promocionó la criptomoneda $LIBRA y se negó a asumir responsabilidades por los damnificados ante el súbito desplome de ese activo, a los que calificó como "operadores de volatilidad" y comparó con jugadores de un casino. "Yo no tengo nada que ocultar. (...) Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo en una entrevista con el canal TN, recogida por EFE.

Milei insistió en que no cometió un error al publicar el pasado viernes en su cuenta en la red X -donde tiene 3,8 millones de seguidores- un mensaje en el que dio difusión al proyecto Viva la Libertad Project, cuyo eje era la comercialización de la criptomoneda $LIBRA.Pese a que el sábado pasado el Gobierno afirmó en un comunicado que el proyecto fue desarrollado por la empresa KIP Protocol, liderada por el singapurense Julian Peh, el presidente argentino dijo este lunes que la idea le fue presentada por el estadounidense Hayden Mark Davis, titular de la firma Kelsier Ventures.

Según Milei, Davis le propuso armar una estructura que financiara a emprendedores que no tienen acceso a financiación, lo que le pareció una "herramienta interesante" y, por eso, le dio "difusión". Tras el mensaje de Milei en X, el valor del criptoactivo se disparó. Pero luego, un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte del activo vendió sus tenencias a altos valores y se desplomó el precio.

Milei explicó, en una esperada entrevista a TN por su coincidencia con el escándalo desatado este fin de semana a raíz del 'criptofiasco', que, al ver los comentarios negativos en las redes, decidió "ante la duda" borrar su mensaje inicial. El mandatario también negó que sean 44.000 las personas que compraron $LIBRA y agregó que "en el mejor de los casos" son "nada más" que 5.000 personas con "chances muy remotas de que sean argentinos".

A estos compradores los calificó de inversores "muy especializados", "operadores de volatilidad", que ingresaron al negocio de manera voluntaria y que "sabían muy bien" el riesgo que estaban asumiendo. "Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol", aseveró para justificar este tipo de operaciones especulativas.

Milei insistió en que obró "de buena fe", insistió en que no cometió "ningún error" y que, en todo caso, aprendió la lección de que debe poner "filtros" y "levantar murallas" para que no pueda acercarse a él cualquier persona. "Me dieron un cachetazo", aseveró, al agregar hablando de sí mismo en tercera persona: "Milei no se llevó un mango (dinero) de todo esto".

También detalló que llegó a Davis a través de Mauricio Novellli, quien en octubre pasado organizó un foro de inversiones tecnológicas y al que conoce "desde hace tiempo".

Consultado sobre si Davis cometió una estafa, Milei se limitó a decir que eso será determinado por la Justicia, donde ya se han presentado más de un centenar de denuncias por este caso. Milei cuestionó a la oposición, dijo que están nerviosos, pero la realidad es que un grupo de legisladores ha impulsado la celebración de un juicio político contra él y otros piden crear una comisión investigadora en el Parlamento.

Trump comparte una imagen de Milei en redes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social una imagen de Milei, uno de sus principales aliados, quien se en plena polémica por la criptomoneda que se desplomó poco después. El líder republicano publicó una fotografía junto a una frase atribuida al político libertario que afirma: “Si imprimir dinero acabara con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez”.

Milei es uno de los líderes más afines de Trump y ambos participarán en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se celebrará en Washington entre el 19 y el 22 de febrero. Respecto a la fotografía, Trump no agregó ningún comentario a esa publicación.